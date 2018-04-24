Çukurca'da polis, anaokulu öğrencilerine oyuncak dağıttı

HAKKARİ (AA) - Çukurca Emniyet Müdürlüğünce, 150 anaokulu öğrencisine oyuncak hediye edildi.

Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, ilçedeki anaokullarını ziyaret etti.

Polisler, bir süre sohbet ettiği ve yakından ilgilendiği 150 öğrenciye oyuncak dağıttı.

Oyuncak dağıtımına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ve İlçe Milli Eğitimi Müdürü Ceyhan Doğan da katıldı.

Doğan, oyuncakları temin eden Emniyet Müdürü Kapsız'a ve tüm emniyet teşkilatına teşekkür etti.