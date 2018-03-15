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Çukurca’da polis-halk kol kola halay çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 16:44 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde düzenlenen etkinliklerde polis ve vatandaşlar kol kola girerek halay çekti.Çukurca ilçesinde baharın gelişini simgeleyen yöresel etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde düzenlenen etkinliklerde polis ve vatandaşlar kol kola girerek halay çekti.
Çukurca ilçesinde baharın gelişini simgeleyen yöresel etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu. İlçe kaymakamlığı ve belediye başkanlığı organizesinde Cumhuriyet Mahallesi düğün alanında düzenlenen kutlamalara, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Murat Keskin ile yaklaşık bin 500 kişi katıldı.
Binlerce kişiye verilen yemeğin ardında kutlamalar Kaymakam Ayca’nın günün anlam ve önemini belirten konuşmaları ile devam etti. Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekildi. Bazı polis memurları da vatandaşlarla kol kola girerek halay çekti. Birlik ve beraberliğin en güzel örneğinin sergilendiği Çukurca’da, bahar kutlamaları; yumurtalar tokuşturma, çuval yarışı gibi bazı etkinliklerle sona erdi.
Huzurun sağlandığı ilçede ilk defa baharın gelişinin kutlandığını belirten ilçe sakinleri, bu etkinliği düzenleyen Kaymakam Ayca ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Çukurca’da polis-halk kol kola halay çekti

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Çukurca’da polis-halk kol kola halay çekti

Çukurca’da polis-halk kol kola halay çekti
2 / 6

Çukurca’da polis-halk kol kola halay çekti

Çukurca’da polis-halk kol kola halay çekti
3 / 6

Çukurca’da polis-halk kol kola halay çekti

Çukurca’da polis-halk kol kola halay çekti
4 / 6

Çukurca’da polis-halk kol kola halay çekti

Çukurca’da polis-halk kol kola halay çekti
5 / 6

Çukurca’da polis-halk kol kola halay çekti

Çukurca’da polis-halk kol kola halay çekti
6 / 6

Çukurca’da polis-halk kol kola halay çekti

Çukurca’da polis-halk kol kola halay çekti
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