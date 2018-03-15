Çukurca’da polis-halk kol kola halay çekti

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde düzenlenen etkinliklerde polis ve vatandaşlar kol kola girerek halay çekti.
Çukurca ilçesinde baharın gelişini simgeleyen yöresel etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu. İlçe kaymakamlığı ve belediye başkanlığı organizesinde Cumhuriyet Mahallesi düğün alanında düzenlenen kutlamalara, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Murat Keskin ile yaklaşık bin 500 kişi katıldı.
Binlerce kişiye verilen yemeğin ardında kutlamalar Kaymakam Ayca’nın günün anlam ve önemini belirten konuşmaları ile devam etti. Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekildi. Bazı polis memurları da vatandaşlarla kol kola girerek halay çekti. Birlik ve beraberliğin en güzel örneğinin sergilendiği Çukurca’da, bahar kutlamaları; yumurtalar tokuşturma, çuval yarışı gibi bazı etkinliklerle sona erdi.
Huzurun sağlandığı ilçede ilk defa baharın gelişinin kutlandığını belirten ilçe sakinleri, bu etkinliği düzenleyen Kaymakam Ayca ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.
İstanbul'da tramvaylar çarpıştı! Yaralılar var
Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış
Şoke eden ilişki! Önce oğlu, sonra da kızıyla...
İlişkiye girmeyi reddeden sevgilisinin kafasını kesti
İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'
Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı
AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...
Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir
Rusya'dan çok sert açıklama: Yanıt vermek için beklemeyeceğiz
Bomba iddia! Güvenlikçiler Beyaz Saray'dan dışarı attı
İnternette 60 saniye içinde yaşananlara inanamayacaksınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum