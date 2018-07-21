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Çukurca'da 'prestij caddesi' çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 11:46 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Irak sınırının sıfır noktasındaki yaklaşık 10 bin nüfuslu Çukurca ilçesinin tek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi, yeniden düzenleniyor.

Çukurca'da 'prestij caddesi' çalışması

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari)- (DHA)- HAKKARİ'nin Irak sınırının sıfır noktasındaki yaklaşık 10 bin nüfuslu Çukurca ilçesinin tek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi, yeniden düzenleniyor. Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, yapılan çalışmayla birlikte caddenin güzel bir görünüme kavuşacağını söyledi.
Bugüne kadar adı hep terör olayları ile anılan ilçenin tek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi, belediye tarafından yeniden düzenleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği caddenin altyapısı bittikten sonra ışıklandırılıp, zemin döşemesi yapılarak, prestij caddeye dönüştürülecek. Çalışmaların yoğun şekilde yürütüldüğü caddede incelemelerde bulunan Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, altyapı ve prestij cadde çalışmalarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiğini belirterek, "Bir aksaklık olmazsa, bu çalışmalarımızı 2 aya kadar bitirmeyi planlıyoruz. Çukurcamız güzel bir caddeye kavuşacak. Bu cadde, modern bir cadde olacak. VEDAŞ'ın yeraltı şebeke çalışmalarının bitmesiyle bu caddemiz tamamlanacak. Ben bu vesileyle kardeş belediye olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, bize yapmış oldukları desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.
Caddenin ışıklandırılmasıyla birlikte güzel bir görünüme kavuşacağını belirten ilçe halkı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'ya teşekkür ettiklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Çukurca'da 'prestij caddesi' çalışmasıÇukurca'da 'prestij caddesi' çalışmasıÇukurca'da 'prestij caddesi' çalışmasıÇukurca'da 'prestij caddesi' çalışması

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