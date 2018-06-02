Çukurca'da rafting heyecanı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Zap Deresi'nde gençlere rafting eğitimi verildi.
Güvenlik güçlerinin terör örgütüne karşı bölgede gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla huzurun sağladığı ilçede sportif faaliyetler de yapılmaya başlandı.
Valilik, Hakkari Üniversitesi, Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesince, Narlı köyünden geçen Zap Deresi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, profesyonel sporcular tarafından gençlere rafting eğitimi verildi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, yaptığı konuşmada, ilçenin doğal güzelliklerini, bilinmeyen yerlerini tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.
Çukurca'da gençlerin rafting yapmasının sevincini yaşadıklarını belirten Ayca, "Raftingi Çukurca'da sürekli yapılan bir spor haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu düşünceyle ilçede rafting eğitim merkezi kurmayı planlıyoruz." dedi.
Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı da Zap Deresi'nde güzel bir etkinliğe şahit olduklarını dile getirdi.
Çukurca'nın Irak sınırında bulunduğuna dikkati çeken Yardımcı, şöyle konuştu:
"Biz ülkemizin her yerinde rafting yaptırmak istiyoruz. Ben 'Hakkari'ye gidiyorum.' dediğimde 'Hayır, gitme.' dediler. Hayır, Hakkari gerçekten turizm potansiyeli yüksek, çok önemli bir ilimiz. Herkes buraya gelecek. Gelmesi için biz buradayız. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz muhteşem bir Türkiye Şampiyonası yapılacak burada. Uluslararası şampiyona yapma hedefimiz de var."
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