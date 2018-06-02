Çukurca'da rafting heyecanı

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı da Zap Deresi'nde güzel bir etkinliğe şahit olduklarını dile getirdi.

Çukurca'nın Irak sınırında bulunduğuna dikkati çeken Yardımcı, şöyle konuştu:

"Biz ülkemizin her yerinde rafting yaptırmak istiyoruz. Ben 'Hakkari'ye gidiyorum.' dediğimde 'Hayır, gitme.' dediler. Hayır, Hakkari gerçekten turizm potansiyeli yüksek, çok önemli bir ilimiz. Herkes buraya gelecek. Gelmesi için biz buradayız. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz muhteşem bir Türkiye Şampiyonası yapılacak burada. Uluslararası şampiyona yapma hedefimiz de var."

