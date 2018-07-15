Çukurcalı gençlere, kaya tırmanışı eğitimi

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından, yaz tatili boyunca 20 gence profesyonel dağcılar gözetiminde ilçenin eski tarihi evlerinin bulunduğu Çukurca Kalesi'nde dağcılık eğitimi verilmeye başlandı. Çukurca Kaymakamı Temel Ayça, ilçenin artık güzel haberlerle gündeme geleceğini, bunun için özellikle gençlere yönelik doğa sporlarına önem verdiklerini söyledi.

Hakkari kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki 7 bin nüfuslu Çukurca ilçesi, artık farklı etkinliklerle gündeme geliyor. Taş evleri, susamdan yapılan tahini, çeltiği, narı ve üzümü ile ünlü ilçeye yaklaşık ay önce gelen Kaymakam Temel Ayça, bir taraftan Çukurca'nın çehresini değiştirmek için mücadele ederken, bir yandan da terörle birlikte bozulan imajı değiştirmek için çalışmalar yapıyor. Foto safari programları düzenleyip, gençlere yönelik çeşitli etkinlikler hayata geçiren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ayça, rafting eğitimin yanı sırı gençlere dağcılık eğitimi verilmesi için de çalışma yürütüyor.

Kaymakamlık ve Belediye tarafından, yaz tatili boyunca 20 gence, profesyonel dağcılar gözetiminde ilçenin eski tarihi evlerinin bulunduğu Çukurca Kalesi'nde dağcılık eğitimi verilmeye başlandı. İzmir'den gelen profesyonel dağcı Dilaver Kişili, Doğukan Kişili, Özgür Taylan ve Mutlu Batman'dan haftanın iki günü dağcılık eğitimi alan gençler, eğitmenlerinin gözetiminde kalede 100 metre yükseklikteki kayalıklara tırmanıyor. Çukurca Kaymakamı Temel Ayça, ilçenin artık güzel haberlerle gündeme geleceğini, bunun için özellikle gençler için güzel projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

'TÜRKİYE'NİN ÇEŞİTLİ İLLERİNE EĞİTİMLERE GÖNDERECEĞİZ'

Kaymakam Ayça, Çukurca'da doğa sporlarını geliştirmeye yönelik birtakım çalışmalar yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle ilçede doğa sporlarına geliştirmeye yönelik faaliyetler yapmaya çalışıyoruz. Buraya gelen profesyonel dağcılar, gençlerimize eğitimler vermeye başladılar. Bu eğitimlerimiz devam edecek ve birkaç ay içerisindeki buradaki rotaların tamamı belirlenmiş olacak. Daha sonra burada eğitimlerini başarıyla tamamlayan gençlerimizi, Türkiye'nin farklı illerine eğitimlere göndereceğiz. Burada yetişen gençlerimiz, inşallah yakın zamanda Türkiye'deki yarışmalarda başarılı olup ilçemizin adını duyuracaklar. Bu tür faaliyetlerin Çukurca'nın turizmine ve geleceğine katkı sunacağını düşünüyoruz" dedi.

İzmir'den gelen profesyonel dağcı Doğukan Kişili ise, Çukurcalı gençlere kaya tırmanışı eğitimi verdiklerini belirterek, "Böyle bir teklif geldiğinde hiç düşünmeden geldik. Genelde insanlar bu taraflara gelmek için çekiniyor. Bizim yaptığımız spor dalı dağcılık üzerinde olduğu için pek umursamadık. Yeter ki gençlerimize, gelecek nesillere örnek olalım dedik ve buraya geldik. Gelip gençlerimize kaya tırmanışı eğitimlerini verdiğimiz için de çok mutluyuz" diye konuştu.