HABER

Çukurca'nın tarihi kale evleri turizme kazandırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 15:13 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca Belediyesi'nce Doğu Anadolu Projesi (DAP) desteğiyle tarihi kale evlerinin turizme kazandırılması için temizlik çalışması başlatıldı.

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Çukurca Belediyesi'nce Doğu Anadolu Projesi (DAP) desteğiyle tarihi kale evlerinin turizme kazandırılması için temizlik çalışması başlatıldı. Kale evleri restore edildikten sonra kafe, restoran ve sosyal donatı alanları ile butik oteller gibi yeni yaşam alanları oluşturulacak.

Çukurca Belediyesi ve DAP tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan tarihi kale evlerinin turizme kazandırılması ve yeni yaşam alanı oluşturulması için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 400 yıllık geçmişe sahip, içinde 21 yapının bulunduğu tarihi kale evlerinde ilk etapta temizlik çalışması başlatıldı. Belediyenin temizlik işçilerince yapılan çalışmaların ardından da kale evlerinin restore edilmesi için çalışmalara başlanacak. Bakanlar Kurulu kararıyla 1991 yılında 'afet bölgesi' ilan edilen, 1998'de de terk edilen kale evleri, geçen yıl İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nce 1'inci derece sit alanı olarak tescillendi. Sivil mimarinin en güzel örneklerinden kale evlerinin içinde kafe, restoran ve sosyal donatı alanları ile butik oteller gibi yeni yaşam alanları oluşturulacak.

Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, alanla ilgili proje çalışmaları tamamlandıktan sonra ihale aşamasına geçileceğini, bu yıl da 5 yapıyı bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Son dakika! Türkiye'deki azınlık cemaatlerinden 'baskı' iddialarına ilişkin açıklamaSon dakika! Türkiye'deki azınlık cemaatlerinden 'baskı' iddialarına ilişkin açıklama
2018 KPSS Lisans Alan Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı! (AİS giriş)2018 KPSS Lisans Alan Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı! (AİS giriş)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Kaz Dağları'nda kırmızı benekli alabalığa köylülerden doğal koruma

Kaz Dağları'nda kırmızı benekli alabalığa köylülerden doğal koruma

Yeşilçam'ın Şişko Nuri'si Sıtkı Sezgin hastaneye kaldırıldı!

Yeşilçam'ın Şişko Nuri'si Sıtkı Sezgin hastaneye kaldırıldı!

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abdullah Gül İYİ Parti'nin kuruluşunda rol oynadı mı?

Abdullah Gül İYİ Parti'nin kuruluşunda rol oynadı mı?

Ordu'da hafif ticari araç 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Ordu'da hafif ticari araç 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Melih Gökçek'in sözleri Ankara'yı karıştıracak: Neci olduğunu Kızılay'da kendi yüzüne söyledim

Melih Gökçek'in sözleri Ankara'yı karıştıracak: Neci olduğunu Kızılay'da kendi yüzüne söyledim

Son dakika! Türkiye'deki azınlık cemaatlerinden 'baskı' iddialarına ilişkin açıklama

Son dakika! Türkiye'deki azınlık cemaatlerinden 'baskı' iddialarına ilişkin açıklama

2018 KPSS Lisans Alan Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı! (AİS giriş)

2018 KPSS Lisans Alan Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı! (AİS giriş)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.