Çukurca'ya mesire alanı yapılıyor

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, bugüne kadar hep terör olaylarıyla gündeme gelen Bardaklı Yaylası'na mesire alanı yapılıyor. Çukurca Belediyesi tarafından yürütülen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği projenin hayata geçirilmesi ile birlikte bölge, halkın hizmetine açılacak.
Çukurca'nın Bardaklı Yaylası'nda belediyeye ait 11 dönüm arazi üzerinde mesire alanı yapılması için çalışmalara başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, bölge turizme kazandırılacak. Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, çalışmaların yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu.
Kaymakam Ayca, ilçedeki yeşil alanları arttırmak için bir takım çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bardaklı Yaylası, özellikle yaz mevsiminde insanların yoğun olarak geldiği bir yer. Halkımızın yoğun talebi üzerine biz de bu alanı mesire alanına çevirdik. Buradaki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalarımızın sonuna geldik. İnşallah yakın zamanda açılışını yapacağımız mesire alanını, Çukurcalı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Buranın Çukurca'ya hayırlı olmasını dilerim" dedi.
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