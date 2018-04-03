Çukurova Belediye Meclisi’nde encümen ve komisyon üyeleri seçildi

Çukurova Belediye Meclisi’nin Nisan ayı oturumunda, görev süreleri dolan encümen üyeleri ve komisyon üyeleri seçimi gerçekleştirildi.

Çukurova Belediye Meclisi Nisan ayı oturumu Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin başkanlığında yapıldı. Meclis oturumunda, ilk olarak kapalı oylama usulü ile encümen üye seçimleri yapıldı. Yapılan oylama sonucunda, encümen üyeliklerine bir yıllığına Çiğdem Eren, Nazlı Pınar Ünlü, Ahmet Sabih Delibalta seçildi.

2’inci gündem maddesi olarak 21 komisyonun üye seçimi oylandı. Açık oylamayla yapılan seçimde, açıklanan liste oy birliği ile kabul edildi.

Seçim sonucuna göre, komisyonlar şu isimlerden oluştu:

“İmar Komisyonu: Abeydullah Kolcu, Nuray Yılmaz, Mehmet Esendemir, Ayça Katlav, Mehmet Saygın

Kanunlar Komisyonu: Mehmet Müftüoğlu , Mehmet Yıleri, Hacı Hüseyin Kılınç, Hasan Batur Eroğlu, Cumali Orçun Sarıgül

Gençlik Spor Komisyonu: Mehmet Yıleri, Kasım Üre, Kadir Karakuş, İsmail Hakkı Gözübatık, Cumali Akkuş

Kültür ve Sanat Komisyonu: Kadir Karakuş, Nuray Yılmaz,İsmail Özgen, Tarık Kılıçarslan, Cumali Akkuş

Tarife Komisyonu: Kadir Karakuş, Mustafa Karakuş, Saim İnce, Tayfun Altaş, Mehmet Saygın

Tüketiciyi Koruma Komisyonu: Abeydullah Kolcu, Serdar Seyhan, Çiğdem Eren, Tarık Kılıçarslan, Ali Cengiz Taşçı

Hesap İnceleme Komisyonu: İsmail Özgen, Vahap Çolak, Edip Gedik, Süleyman Buldur, Aslı Çelik

İnsan Hakları Komisyonu: Nuray Yılmaz, Mehmet Müftüoğlu,Fatma Arguz,Nazım Aldırmaz, Aslı Çelik

Sosyal Hizmetler Komisyonu: Mustafa Selek, Kasım Üre, Gülten Baydemir, Ayça Katlav, Cumali Orçun Sarıgül

Turizm Komisyonu: Nazlı Pınar Ünlü, Edip Gedik, Serdar Seyhan, Ahmet Sabih Delibalta, Cumali Orçun Sarıgül

Emlak Komisyonu: Abeydullah Kolcu, Kasım Üre, Çiğdem Eren, Hasan Batır Eroğlu,Cumali Akkuş

Plan Bütçe Komisyonu: Vahap Çolak , Edip Gedik,İsmail Özgen, Süleyman Buldur, Cumali Orçun Sarıgül

Çevre Komisyonu: Saim İnce, Nazlı Pınar Ünlü, Fatma Arguz, Nazım Aldırmaz, Cumali Akkuş

Eğitim Komisyonuna; Mehmet Yıleri, Gülten Baydemir Çiğdem Eren, Tayfun Altaş, Aslı Çelik

Ulaşım Komisyonu: Mustafa Karakuş, Mustafa Selek, Hüsnü Karadeli, Hasan Batur Eroğlu, Cengiz Taşçı

Sağlık Komisyonu: Mustafa Selek, Cumali Bülent Gürışık, Nazlı Pınar Ünlü, Halil Mehmet Gökoğlu, Cumali Akkuş

Halkla İlişkiler Komisyonu: Mehmet Yıleri, Hüsnü Karadeli, Adil Yiğenler, İsa Tuzcu, Mehmet Saygın

AB Dış İlişkiler Komisyonu: Edip Gedik, Gülten Baydemir, İsa Tuzcu, Adil Yiğenler, Ali Cengiz Taşçı

Deprem ve Afet Komisyonu: Mehmet Esendemir, Hüsnü Karadeli, Cumali Bülent Gürışık, Halil Mehmet Gökoğlu, Ali Cengiz Taşçı

Kentsel Dönüşüm ve Değişim Komisyonu: Mustafa Karakuş, Saim İnce, Hacı Hüseyin Kılınç, İsmail Hakkı Gözübatık, Ali Cengiz Taşçı

Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu: Nuray Yılmaz, Mehmet Müftüoğlu, Fatma Arguz, Ahmet Sabih Delibalta, Aslı Çelik.”

Seçimler sonucunda değerlendirmede bulunan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Seçim sonuçları meclisimize hayırlı olsun. Tüm arkadaşlarıma görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.