Çukurova’da hayvanseverlere kedi maması desteği

Çukurova Belediyesi, her ay gelenekselleştirdiği kedilere mama yardımını bugün de gerçekleştirdi. Çukurova Belediyesi hizmet binası önünde mama dağıtım törenine katılan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e hayvan sever vatandaşlar yardım ve destekler için teşekkür etti.

Çukurova Belediyesi, hayvanseverlerden gelen talepler doğrultusunda sokakta besleme yapan gönüllü hayvanseverlere her ay düzenli kuru mama desteği sağlamaya devam ediyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de gerçekleşen mama dağıtımı törenine katılarak, gönüllü hayvanseverlere 150 torba kedi maması dağıtımı yaptı.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Nesrin Çıtırık ve Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yıldırım’ın da katıldığı mama yardımı töreninde hayvanseverler, “Çukurova Belediye Başkanımız Soner Çetin, hayvan haklarını koruma konusunda süper çalışıyor. Soner Başkan geldiğinden beri bu şehirde çok şey değişti. Hayvan haklarını koruma konusunda muhteşem işler yaptılar. Kedi ve köpek evleri yaptılar, sokak sokak mama dağıtıyorlar. Çukurova’nın her tarafında kurdukları kedi evleri için de çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Can dostlarımız için el ele”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise barınakta ve sokaklarda yaşayan hayvanların refahı ve huzuru için yaptıkları çalışmaların devam edeceğini ifade ederek, “Can dostlarımızın bizlere hiçbir zararı yok. Biz bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çukurova Barınağı’nda ciddi yenilikler yaptık. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri her yıl olduğu gibi bu yıl da sokak sokak gezerek uygun yerlere yiyecek ve su bırakıyor. Ekiplerimiz ayrıca kedi ve köpek besleyen vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, vatandaşların adreslerine kadar ulaşarak hayvanlar için mama dağıtıyor. Mama dağıtımının yanı sıra Çukurova Belediyesi veteriner hekimleri tarafından yaralı sokak hayvanlarına da gerekli tedaviler yapılıyor. Çukurova’da hayvanlar konusunda birçok projeye imza attık ama bunlar yetmez. Hayvanlarımızı ve hayvan haklarını korumak için tüm vatandaşlarımızı el ele birlik olmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımız da sokak hayvanları ve kuşlar için; mahallelerde, sokaklarda veya sitelerde uygun alanlara koyabilecekleri bir kap su ve yiyecekler ile yardım edebilirler. Herkes bu konuda hassasiyet gösterse hiçbir problem kalmayacaktır. Can dostlarımız için el ele verelim” şeklinde konuştu.