Çukurova'nın bereketli topraklarını hükümlüler de ekiyor

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler, kendileri için oluşturulan 700 dekar arazide çiftçiliği öğrenerek cezaları süresince dört mevsim tarımsal ürünler yetiştiriyor. Geçen yıl hizmete açılan Akkapı Tarım Tesislerinin buğday, fıstık, soğan, karpuz, kavun ve narenciye ürünlerinin yetiştiriciliğinin yapıldığı 700 dekar alanında hükümlüler tarafından ekonomiye katkı sağlanıyor. Yaklaşık 100 hükümlü tarafından yetiştirilip hasat edilen ürünler, Türkiye'nin farklı yerlerindeki ceza infaz kurumlarına gönderiliyor. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesislerde şu an buğday, kavun, karpuz, fıstık, soğan ve narenciye gibi ürünlerini üretiminin yapıldığını, yeni tesislerin hizmete girmesiyle burada paketleme ve soğuk hava depolarının da yer alacağını söyledi. Tesiste inşaat çalışmalarının devam ettiğini ve hükümlülerin kalacakları yerler yapıldığını ifade eden Yeldan, kısa sürede hizmete açılacak alanın bin kişilik kapasiteye çıkacağını anlattı.

Adana'nın tarımın başkenti olduğunu, kendilerinin de bu kapsamda ekonomiye katkı sağladıklarının altını çizen Yeldan, şöyle devam etti: "Amacımız, hükümlülerimizi açık arazide çalıştırarak onların tarımla ilgili bilgilerini arttırmak, sertifikalı bir çiftçi olarak tahliye sonrasında tarımsal üretimle geçimlerini temin etmelerini sağlamak. Hükümlülerimiz, ziraat mühendisi eşliğinde toprakla temas ederek cezalarını çalışarak geçiriyor ve üretimde bulunuyorlar. Burada ürettiğimiz ürünler diğer ceza infaz kurumlarında tüketiliyor ve bir miktar da piyasa arz ediliyor. Bu şekilde hükümlülerimiz üretime katılarak infazlarını doğru şekilde yerine getirmiş oluyor." Yeldan, Akkapı Tarım Tesisindeki ürünlerin tohumdan itibaren tüm üretim yöntemlerinin denetim altında olduğunu, ticari kaygının bulunmadığını ve kaliteye önem verildiğini dile getirdi. - Tesisin 2 bin 500 dekara alana çıkacak Tesisin 2 bin 500 dekara çıkarılmasıyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yeldan, bu kapsamda narenciyeyle ilgili çalışmalarının bulunduğunu, bu konuda örtü altı tarıma geçmeyi planladıklarını vurguladı.