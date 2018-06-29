Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye genelindeki camilerde okunan cuma hutbesinde, "Çocuklarımıza Müslüman olduklarını her

daim hatırlatacak, dini ve milli değerlerimize uygun, anlamlı isimler verelim." ifadesine yer verildi.

"Evladın Anne-Baba Üzerindeki Haklarından Biri: Güzel İsim" konulu cuma hutbesi, Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Hutbede, Hazreti Muhammed'in hayatın her aşamasında İslami değerlerin gözetilmesine önem verdiği, insanlara kulluk şuurunu, nezaket ve zerafeti öğretmek üzere gönderildiği belirtildi.

Hazreti Muhammed'in hayatın her anını anlamlı kılmaya yönelik bu hassasiyetinin bir bebeğe isim koyarken dahi görüldüğüne dikkat çekilen hutbede, iki torununa güzel, zarif ve iyi anlamlarına gelen Hasan ve Hüseyin isimlerini verdiği anımsatıldı.

- "Ebedi aleme uzanacağı kimliğe kavuşuyor"

Çocuğun, anne kucağında dünya nimetlerini tatmaya başladığı gibi adıyla da ebedi aleme kadar uzanacağı bir kimliğe kavuştuğuna işaret edilen hutbede, şu ifadelere yer verildi: