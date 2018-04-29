HABER

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 17:11 | Son Güncelleme

İstanbul Ümraniye'de bir camide yapılan cuma hutbesi neredeyse 24 Haziran seçim konuşmasına döndü. Konuşma görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti. 'Camilerde siyaset yapılıyor' tartışmasını alevlendirdi.

Ümraniye’de bir camide cuma namazında hocanın yapmış oyduğu konuşma cami hoparlörlerinden canlı yayınlandı. Cuma namazında konuşan hoca 24 Haziran seçimlerinde usta bir siyasetçiyi aratmayacak şekilde konuştu. Konuşmanın cami dışından yapılan kaydı internette yayınlandı ve sosyal medyada binlence kez görüntülendi. Camilerde siyaset yapılıyor tartışması yeniden alevlendi.

Habere bahis kayıtta hutbeyi yapan hoca, “Bu ülke bu zamana kadar kimseye teslim edilmedi” diyerek sözlerine başlıyor ve milli birlik ve beraberlik çağrısı yapıyor. bununla da yetinmeyerek ‘Halkın en güzel yanıtı bu seçimlerde de bu çevrecilere, bu emperyalist hainlere verecektir diyorum’ değerlendirmesinde bulunarak sözlerine son veriyor.

Kuzey Irak'taki teröristlere ağır darbe!Kuzey Irak'taki teröristlere ağır darbe!
Özden Örnek hayatını kaybettiÖzden Örnek hayatını kaybetti
Medya dünyasını sarsan iddia! Hürriyet'in 1 numarası da istifa ettiMedya dünyasını sarsan iddia! Hürriyet'in 1 numarası da istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cuma cuma hutbesi Camide Siyaset

En Çok Okunan Haberler

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Serdar Ortaç: Karıcığım dön artık!

Serdar Ortaç: Karıcığım dön artık!

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Okuyucu Yorumları 14 yorum
Güzelim dinimizi ne hale getirdiniz?
Yazıklar olsun! Dinin siyasete alet edilmesi çık tehlikeli bir iştir. Bu cuma namazdan çıktım elime tutuşturuverdi biri Tayyip in konuşma yapacağı yerle ilgili broşürü İstanbul da. Kılınan namazlar tehlikeye girmez mi ya? Biz Allah rızası için namaz kılıyoruz. Ben şahsen bıktım artık böyle işlerden Meral Akşener e oy vereceğim nasip olursa yeter artık
biraz allqhtan korkun biraz sizin yüzünüzden cumalara gitmiyorum yemin ederim günahim sizin boynunuza.yeter artik yeterrrrrrrr
Hocalar çıldırdı gel vatandaş gel
cuma hutbesinde ne zamandan beridir hutbe sonunda cemaat imamı alkışlıyor? Cuma hutbesi değil bu.
16 yıldır camilerde ibadet yapılmıyor ki zaten. Bölücü iktidar partisinin propagandası yapılıyor.
yatacak yeriniz yok
Bu ülkenin savcilari ne is yapiyor. Bunu yapan devletin imamiysa siyaset nasil yapabiliyor.
Yine bir komplo. 30 yıldır cuma kılarım. daha camide alkış yapıldığını ilk defa duydum. sanki salonda yapılmış bir konuşma gibi. bir de hıca vaazı hep fatiha diyerek bitirir.
Hocalara,imamlara milletin inancı kalmadı halkın büyük bölümü camiye bunlar yüzünden gitmiyor din üzerinden nemalanma çabaları milleti dinden soğutur maazallah günahtır ayıptır her şey menfaat, para ve makam olmamalı ...
diyanet kapatılmalı
tamamen yanlış bir şey,bunu bir kesime yıkmak da yanlış olur,dengesizler toplumun her kesiminde mevcut
Din Allah'ın oluncaya kadar mücadele edin diye ayet var. O zaman bunun gibi yanlış hocalarla mücadele etmek lazım demekki
Camileri çok apartmak yanlış. Muhammed in zamanında tek bir tane cami yoktur.Kiliselerden esinlenerek yapılmıştır .Kutsal bir değeri yoktur.Kiliselerde Süleyman tapınağından esinlenerek yapıldı.Süleyman tapınağı da zigguratlardan esin kaynağı almış.Camide hutbeyi kaldıracaksın.Hutbe de Budistlerden alınma.
Diğer Haberler
AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı

AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Askerlere saldırı hazırlığı yapan teröristlere ağır darbe!

Askerlere saldırı hazırlığı yapan teröristlere ağır darbe!

Adıyaman'da korkutan patlama!

Adıyaman'da korkutan patlama!

Müthiş iddia: Binali Yıldırım yeni sistemde yok!

Müthiş iddia: Binali Yıldırım yeni sistemde yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.