Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye genelindeki camilerde okunan cuma hutbesinde, "Geliniz dilimizi, kalbimizi, tefekkür dünyamızı ve bütün hayatımızı ramazanın ve orucun getirdiği güzelliklerle buluşturalım. Kur'an-ı Kerim'i okumaya ve anlamaya her zamankinden daha fazla vakit ayıralım." ifadesine yer verildi.

"Oruç ve Kur'an Ayı Ramazan" konulu cuma hutbesi, Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Hutbede, Bakara suresinin 185. ayetinde ramazan orucunun farz kılındığının bildirildiği ve on bir ayın sultanı ramazan ayının manevi hayat içinde özel bir yeri bulunduğu belirtildi.

Ramazan ayının oruç ve Kur'an-ı Kerim ayı olduğuna vurgu yapılan hutbede, "Ramazan sabır, şükür, tövbe ve tefekkür ayıdır. Ramazan, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni içinde saklayan en şerefli aydır. Ramazan ibadettir, berekettir, mağfirettir. Ramazan taattir, hayır ve hasenattır." ifadeleri kullanıldı.

- "Her çağda doğru yolu gösteren rehber"

Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar her çağda ve her coğrafyada insanlara en doğru yolu gösteren rehber olduğu kaydedilen hutbede, şunlara işaret edildi: