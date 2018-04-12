Cuma mesajları 13 Nisan - Miraç Kandili mesajları resimli 2018 (Miraç Kandili ve Cuma günü için en güzel mesajlar)

13 Nisan Cuma günü iki özel gün bir arada idrak edilecek: Cuma namazı ve akşamında Miraç Kandili. Aradığınız Cuma mesajları 2018 ile resimli Miraç Kandili mesajları sizler için haberimizde derlendi. İslam aleminde Müslümanlar için özel günler ve geceler vardır. Bunlardan bir tanesi de Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandilidir. Miraç Kandili 2018 yılında, 13 Nisan Cuma akşamını 14 Nisan Cumartesi gününe bağlayan gecede idrak edilecek. Miraç kandilinde sevdiklerinize göndereceğiniz en güzel kandil mesajları (Miraç kandili mesajları 2018), bu kutsal geceyle ilgili hadisleri ve duaları sizler için derledik. İşte Miraç Kandili mesajları, resimli Cuma mesajları, kısa Cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI

Ümit ederiz ki bu mübarek Cuma günü, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Cumalar bereket ve kurtuluş günüdür. Hayırlı güzel Cumalar dilerim.

Cumamız aşk olsun gönlümüzden geçen en hayırlı dualar kabul olsun. Güzel Cumalar dirim. Yeni güne bismillah Cuma‘ya kavuşturana şükürler olsun…