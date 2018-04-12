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Cuma mesajları 13 Nisan - Miraç Kandili mesajları resimli 2018 (Miraç Kandili ve Cuma günü için en güzel mesajlar)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 22:45 | Son Güncelleme

Miraç Kandili ve Cuma günü. 13 Nisan Cuma günü, iki mübarek gün ve gece peş peşe idrak edilecek. 13 Nisan Cuma günü, hem Cuma mesajları hem de Miraç Kandili mesajları en çok arananlar olacak. Sizler de haberimizde resimli Cuma mesajları ve 2018 Miraç Kandili mesajları içinden seçtikleriniz ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte en güzel ve özel Cuma mesajları resimli ve 2018 Miraç Kandili mesajları...

Cuma mesajları 13 Nisan - Miraç Kandili mesajları resimli 2018 (Miraç Kandili ve Cuma günü için en güzel mesajlar)

13 Nisan Cuma günü iki özel gün bir arada idrak edilecek: Cuma namazı ve akşamında Miraç Kandili. Aradığınız Cuma mesajları 2018 ile resimli Miraç Kandili mesajları sizler için haberimizde derlendi. İslam aleminde Müslümanlar için özel günler ve geceler vardır. Bunlardan bir tanesi de Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandilidir. Miraç Kandili 2018 yılında, 13 Nisan Cuma akşamını 14 Nisan Cumartesi gününe bağlayan gecede idrak edilecek. Miraç kandilinde sevdiklerinize göndereceğiniz en güzel kandil mesajları (Miraç kandili mesajları 2018), bu kutsal geceyle ilgili hadisleri ve duaları sizler için derledik. İşte Miraç Kandili mesajları, resimli Cuma mesajları, kısa Cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI

Ümit ederiz ki bu mübarek Cuma günü, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Cumalar bereket ve kurtuluş günüdür. Hayırlı güzel Cumalar dilerim.

Cumamız aşk olsun gönlümüzden geçen en hayırlı dualar kabul olsun. Güzel Cumalar dirim. Yeni güne bismillah Cuma‘ya kavuşturana şükürler olsun…

Bu Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Şükür ki karanlığı aşan Cuma’ya ulaşan dualarımız var. Hayırlı Cumalar…

Hüzün ağır gelir yüreğe, ama en güzel duaları ettirir sahibine. En güzel dualarda buluşmak dileğiyle… Bu mübarek Cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum…

Şüphesiz ki ALLAH adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Fenalıktan ve azgınlıktan men eder tutasınız diye size öğüt verir. Hayırlı CUMALAR.

Her derde bir deva bulunur ancak ahlaksızlık illetini iyi edecek bir deva yoktur. Hayırlı cumalar… Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Cuma gününüz mübarek olsun.

Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. Hayırlı cumalar…

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.

Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar…

Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammedîyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.

Kalbinizden gecen tüm dua’lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar… Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar…

Cumamız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun. Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin.

Ey Rabbim… Sen’den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah…

Herkesin tüm din kardeşlerimin cuması mübarek olsun ALLAH herkese şifa versin en güzel gününüz gülümsemelerle bitsin iyi günler…

Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim Dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın İnşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar. Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…

Şeytandan Yaratana sığınki sefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.

Allah’ım! Ruhumu Daraltma, Kalbimi Karartma, Darda koyup Aratma, Hak yolundan Saptırma, Beni SENDEN Başkasına YALVARTMA. (amin) Hayırlı Nur’lu Cuma‘lar.

cuma-mesajlari

cuma-mesajlari

cuma-mesajlari

cuma-mesajlari

cuma-mesajlari

cuma-mesajlari

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Bu mübarek gecenin ülkemize, İslam âlemi ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Miraç Kandilinin İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle, kandiliniz mübarek, dualarınız mübarek olsun.

Ya Rabbim Sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri bu mübarek Miraç kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. (Amin) Hayırlı Kandiller.

Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Allah"ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Hayırlı kandiller!

Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Kandiliniz mübarek olsun.

Allah"ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Gül sevginin tacıdır o yüzden her bahar gülle taçlanır, o gül ki Muhammed (SAV)'ı anlatır. Muhammed (SAV)'ı anlayana gül koklatılır, gül kokulu KANDİLİNİZ MÜBAREK olsun.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca gün var, ama bugün başka, Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..

En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukarın avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı nice mutlu kandillere….

Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

mirac-kandili-mesajlari

mirac-kandili-mesajlari

mirac-kandili-mesajlari

mirac-kandili-mesajlari

mirac-kandili-mesajlari

mirac-kandili-mesajlari

mirac-kandili-mesajlari

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