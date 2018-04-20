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Cuma mesajları 20 Nisan - Mübarek Cuma günü için en güzel resimli Cuma mesajları 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 00:34 | Son Güncelleme

Aradığınız Cuma mesajları sizler için haberimizde. Bir mübarek cuma gününe daha eriştik. Müslümanların haftalık bayramı, fakirlerin haccı olarak tarif edilen Cuma gününe kavuşmuş olmanın sevinci içindeyiz. Bu sevincimizi sevdiklerimizle paylaşmak için Google'a sorduğunuz kısa Cuma mesajları sayfamızda. Aynı zamanda sosyal medyadan (Facebook, Twitter, WhatsApp ve Instagram) paylaşımları için resimli Cuma mesajları 2018 listesini sizler için hazırladık. İşte mübarek Cuma mesajları resimli...

Cuma mesajları 20 Nisan - Mübarek Cuma günü için en güzel resimli Cuma mesajları 2018

Cuma mesajları, içinde ayetler, hadisler içeren, sevdiklerimize içimizden gelen duyguları aktarırken kullanabileceğimiz, hislerimizi anlatan manalar içeren sözlerdir. Müslümanların bayramı, fakirlerin haccı olan Nisan ayının 3. cuma gününde eşinize, dostunuza, tüm akrabalarınıza göndermek isteyeceğiniz yeni ve güncel kısa Cuma mesajları sizler için haberimizde derlendi. Aynı zamanda sosyal medya (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, WhatsApp, Lınkedln, vb.) hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz resimli sözler, resimli Cuma mesajları da sayfamızda yer almaktadır. Sizler de içlerinde seçtiğiniz Cuma mesajları ile sevdiklerinize gönderebilir ve onları hatırladığınızı gösterip sevindirebilirsiniz. İşte kısa, anlamlı, mübarek Cuma mesajları ve en güzel, en yeni, güncel resimli Cuma mesajları 2018...

CUMA MESAJLARI 20 NİSAN

Ümit ederiz ki bu mübarek Cuma günü, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Cumalar bereket ve kurtuluş günüdür. Hayırlı güzel Cumalar dilerim.

Cumamız aşk olsun gönlümüzden geçen en hayırlı dualar kabul olsun. Güzel Cumalar dirim. Yeni güne bismillah Cuma‘ya kavuşturana şükürler olsun…

Bu Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Şükür ki karanlığı aşan Cuma’ya ulaşan dualarımız var. Hayırlı Cumalar…

Hüzün ağır gelir yüreğe, ama en güzel duaları ettirir sahibine. En güzel dualarda buluşmak dileğiyle… Bu mübarek Cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum…

Şüphesiz ki ALLAH adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Fenalıktan ve azgınlıktan men eder tutasınız diye size öğüt verir. Hayırlı CUMALAR.

Her derde bir deva bulunur ancak ahlaksızlık illetini iyi edecek bir deva yoktur. Hayırlı cumalar… Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Cuma gününüz mübarek olsun.

Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. Hayırlı cumalar…

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.

Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar…

Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammedîyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.

Kalbinizden gecen tüm dua’lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar… Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar…

Cumamız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun. Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin.

Ey Rabbim… Sen’den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah…

Herkesin tüm din kardeşlerimin cuması mübarek olsun ALLAH herkese şifa versin en güzel gününüz gülümsemelerle bitsin iyi günler…

Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim Dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın İnşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar. Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…

Şeytandan Yaratana sığınki sefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.

Allah’ım! Ruhumu Daraltma, Kalbimi Karartma, Darda koyup Aratma, Hak yolundan Saptırma, Beni SENDEN Başkasına YALVARTMA. (amin) Hayırlı Nur’lu Cuma‘lar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2018

cuma-mesajlari

cuma-mesajlari

cuma-mesajlari

cuma-mesajlari

cuma-mesajlari

cuma-mesajlari

cuma-mesajlari-resimli-2018

Ya Rabbi! Gönlümdeki boşlukları öyle güzel şeylerle doldur ki; kemiği olmayan dilim Allah kelimesinden başka bir şey demesin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğerini açar. Ya Rabbi bu mübarek cuma günü hürmetine bizlere hayırlı kapılar aç. Amin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Allah'ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Ya Rabbi! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdim tane tane. Her bir çekişte 'AF' diyerek sığındım rahmetine. Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud'a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar.

MeIekIer daima duacınız oIsun. Yüreğiniz ferah, iIhamınız boI oIsun. SevgiIi peygamberimiz, şefaatçimiz oIsun. Cumamız mübarek olsun.

Rabbim dünyada sağIıkIı, mutIu, huzurIu ve barış içinde yaşamayı ahirette ise cennet bahçeIerinde oImayı peygamber efendimizin bütün ümetine nasip eyIesin inşAIIah. Amin ve hayırlı cumalar.

Resimli Cuma Mesajları

Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır Cuma’nın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayi ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun.

Rabbim hizmet kapısından Rahmet nazarından Cennet kokusundan Kendi rızasından mahrum etmesin Hayırlı Cumalar

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!

Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte AFF diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de AFF Eyle! Dua İle Hayırlı Cumalar ...

cuma-mesajlari-resimli-2018

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