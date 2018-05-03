HABER

Cuma mesajları 2018 - Anlamlı ve etkileyici mübarek Cuma mesajları (Cuma mesajları resimli 2018)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 14:42 | Son Güncelleme

Cuma mesajları 2018 resimli ve kısa cuma mesajları olarak sizler için haberimizde. Mayıs ayının ilk cuma gününe geldik. Müslümanlar için bayram olan bu mübarek günde, Cuma mesajları ile sevdiklerimizle selamlaşabiliriz. Bu yüzden kısa Cuma mesajları veya cuma mesajları resimli şeklinde aramalar yaparız. Haberimizde anlamlı ve etkileyici sözler içeren Cuma mesajları ile güncel resimli Cuma mesajları derledik. Bu Cuma mesajları içinden seçerek gönderebilir veya paylaşabilirsiniz.

Cuma mesajları 2018 - Anlamlı ve etkileyici mübarek Cuma mesajları (Cuma mesajları resimli 2018)

Cuma mesajları, müminlerin haftalık bayramı sayılan cuma gününde sevdiklerinize gönderebilmeniz ve sosyal medyadan paylaşabilmeniz için haberimizde. Cuma günü yapılan ibadetlerin diğier günlere oranlar sevabı daha fazladır. Bununla birlikte cemaatle kılınan Cuma namazını fazileti büyüktür. Böylesi önemli bir günde sevdiklerimize günün önem, anlamı anlatan Cuma mesajları göndermek isteriz. Ve sosyal medyadan paylaşabilmemiz için Cuma mesajları resimli 2018 aramaları yaparız. Haberimizde sizler için özel, anlamlı ve etkileyici Cuma mesajları ile resimli Cuma mesajları derlemesi yaptık. Bu liste içerisinden seçtiklerinizi gönderebilir, isterseniz Facebook, Twitter, Instagram hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. İşte en güzel Cuma mesajları resimli 2018...

4 MAYIS CUMA MESAJLARI

en güze cuma mesajları

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun. duayla

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşaki Rabbim, kulum senden razıyım desin... Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın...Şeytandan yaradana sığınki sefsin seni değil; sen nefsini yakasın ~ Hayırlı Cumalar ~

Rablerinde korkanlarda boluk boluk Cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte AFF diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de AFF Eyle! Dua İle Hayırlı Cumalar...

en güze cuma mesajları

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Rabbim Üzüntülerimizi anlık, Sevinçlerimizi ömürlük, Dualarımızı tez zamanda kabul eyle. Amin! Hayırlı cumalar..

Şükür etmedikten sonra Dünyaları yesen ne fayda! ŞÜKÜR'le başladıktan sonra; bir kuru ekmek değmez mi Dünya'lara.. (Şems) Hayırlı cumalar.

Cuma namazı saflarda BİR olan bedenler misali, gönüllerin de Efendimizin(sav) Sancağı altında bir olmasını dileklerimle Hayırlı Cumalar.

"...Yeryüzünde fesat isteyip durma, çünkü Allah fesat peşinde koşanları sevmez." (Kasas 77) Hayırlı Cumalar.

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı Cumalar.

en güze cuma mesajları

Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud’a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle.

Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar…

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…

Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme… Hayırlı cumalar…

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar…

Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı cumalar…

en güze cuma mesajları

Ya Rabbi! Her Yerde Haddini Bilen, Gönül Aynasını Silen, Mahşerde Beraat Edip Yüzü Gülen Kullarından Eyle Bizleri..!! (Amin) Hayırlı Nurlu Cumalar…

Bir dua gönderiyorum hepinize sağlık, mutluluk, huzur olsun. Sevdikleriniz yanınızda dünyanız barış dolu olsun.Allah’ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

Yüce Allah mübarek Cuma-ı şerif hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin.Hayırlı Cumalar…

Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar…

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…

Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme… Hayırlı cumalar…

en güze cuma mesajları

Cumamız aşk olsun gönlümüzden geçen en hayırlı dualar kabul olsun. Güzel Cumalar dirim. Yeni güne bismillah Cuma‘ya kavuşturana şükürler olsun…

Bu Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Şükür ki karanlığı aşan Cuma’ya ulaşan dualarımız var. Hayırlı Cumalar…

Hüzün ağır gelir yüreğe, ama en güzel duaları ettirir sahibine. En güzel dualarda buluşmak dileğiyle… Bu mübarek Cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum…

Şüphesiz ki ALLAH adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Fenalıktan ve azgınlıktan men eder tutasınız diye size öğüt verir. Hayırlı CUMALAR.

Her derde bir deva bulunur ancak ahlaksızlık illetini iyi edecek bir deva yoktur. Hayırlı cumalar… Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Cuma gününüz mübarek olsun.

Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. Hayırlı cumalar…

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2018

en güze cuma mesajları

en güze cuma mesajları

en güze cuma mesajları

en güze cuma mesajları

en güze cuma mesajları

en güze cuma mesajları

en güze cuma mesajları

en güze cuma mesajları

Cumhur ittifakında çatlak! 5 MHP'li vekil Erdoğan için imza vermediCumhur ittifakında çatlak! 5 MHP'li vekil Erdoğan için imza vermedi
ABD’nin en kanlı silahlı saldırısının yeni görüntüleriABD’nin en kanlı silahlı saldırısının yeni görüntüleri
Öğrencisine mesaj atan öğretmene büyük şok!Öğrencisine mesaj atan öğretmene büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cuma mesajları resimli cuma mesajları kısa cuma mesajları cuma mesajları resimli 2018

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi! Beşiktaş sahaya çıkmadı...

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi! Beşiktaş sahaya çıkmadı...

Alaattin Saral yakalandı!

Alaattin Saral yakalandı!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Necdet Can, Selami Karagöz ve Bülent Gürkut'un cumhurbaşkanlığı adaylığı kabul edilmedi

Necdet Can, Selami Karagöz ve Bülent Gürkut'un cumhurbaşkanlığı adaylığı kabul edilmedi

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

İlginizi Çekebilir

Alaattin Saral yakalandı!

Alaattin Saral yakalandı!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İş adamı Ilıcan cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı

İş adamı Ilıcan cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltında

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltında

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango'nun 3 Mayıs çekilişinde ikramiye devretti

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango'nun 3 Mayıs çekilişinde ikramiye devretti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Afrin'den bir acı haber daha! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Afrin'den bir acı haber daha! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren genç konuştu!

Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren genç konuştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.