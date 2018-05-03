Cuma mesajları 2018 - Anlamlı ve etkileyici mübarek Cuma mesajları (Cuma mesajları resimli 2018)

Cuma mesajları, müminlerin haftalık bayramı sayılan cuma gününde sevdiklerinize gönderebilmeniz ve sosyal medyadan paylaşabilmeniz için haberimizde. Cuma günü yapılan ibadetlerin diğier günlere oranlar sevabı daha fazladır. Bununla birlikte cemaatle kılınan Cuma namazını fazileti büyüktür. Böylesi önemli bir günde sevdiklerimize günün önem, anlamı anlatan Cuma mesajları göndermek isteriz. Ve sosyal medyadan paylaşabilmemiz için Cuma mesajları resimli 2018 aramaları yaparız. Haberimizde sizler için özel, anlamlı ve etkileyici Cuma mesajları ile resimli Cuma mesajları derlemesi yaptık. Bu liste içerisinden seçtiklerinizi gönderebilir, isterseniz Facebook, Twitter, Instagram hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. İşte en güzel Cuma mesajları resimli 2018...

4 MAYIS CUMA MESAJLARI

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun. duayla

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.