Cuma mesajları 2018 - En yeni resimli Cuma mesajları - Videolu Cuma mesajları

Son Güncelleme 1 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 07:33 |1 saat önce

Cuma mesajları, mübarek günün önemi anlatan ayet, hadis ve anlamlı sözler içeren güzel sözlerdir. Müslümanların haftalık bayramı sayılan Cuma gününde sevdiklerimize en güzel Cuma mesajları göndermek için Google'da arama yaparız. Mynet.com olarak en yeni resimli Cuma mesajları ve anlamlı Cuma mesajları listesini sizler için hazırladık. Sizler de haberimizdeki resimli Cuma mesajları galerisinden istedikleriniz seçip paylaşabilirsiniz. İşte en güzel Cuma mesajları, en yeni Cuma mesajları...

Cuma mesajları, bir Cuma gününde, yine en çok aranılan oldu. Ocak ayının son Cuma gününün coşkusunu sevdiklerinizle paylaşmanın en kolay yolu Cuma mesajı göndermek ve paylaşmaktır. Cuma mesajları, günün önem ve anlamını anlatan, ayet, hadis ve özlü sözler içeren cümlelerdir. Müslümanların bayramı ve fakirlerin haccı olarak Peygamber Efendimiz tarafından belirtilmiş olan Cuma gününde diğer bayramlarda olduğu gibi en güzel kıyafetler giyilerek kokular sürülerek camiye gidilir. Bununla birlikte bayram olması nedeniyle eş, dost, akraba ve sevdiğimiz herkese hatta küs, dargın olduklarımıza da Cuma mesajları göndermek isteriz. Bu yüzden Cuma mesajları aramasını Google'da yaparız. Mynet.com olarak sizler için en güzel ve en güncel Cuma mesajlarını derlediğimiz resimli ve yazılı Cuma mesajları içinden beğendiklerinizi seçerek ister kısa mesaj atabilir isterseniz sosyal medya hesabınızdan paylaşabilirsiniz. Ayrıca haberimizde sizler için hazırladığımız Cuma mesajları videosunu sosyal medyadan paylaşabilir, WhatsApp gruplarınıza gönderebilirsiniz. İşte en güzel, en güncel Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar. Ya Rabbi! Her Yerde Haddini Bilen, Gönül Aynasını Silen, Mahşerde Beraat Edip Yüzü Gülen Kullarından Eyle Bizleri. !! (Amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.. Hayırlı cumalar dilerim. Yüce Allah mübarek Cuma-ı şerif hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Hayırlı Cumalar. Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar. Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar. Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme. Hayırlı cumalar. Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Hayırlı nurlu cumalar.

Ey Rabbim… Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin. Hayırlı cumalar dilerim. Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasib eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın. Amin! Hayırlı cumalar. Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaatı üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar. Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı Cumalar dilerim. Acizler diyarından bir nida bizimkisi. Elbette duyar mevla karıncanın dahi sesini. Le tahzen! İnnallahe meana (sen üzülme! Allah bizimle beraberdir) peygamber müjdesi… Tek tesellimizdir sevdiklerimizin dua etmesi. Dualarda buluşmak dileği ile… (Hayırlı Cumalar) Resimli Cuma mesajları: 2018 için en güzel resimli Cuma mesajları Yüce Allah mübarek Cuma-ı şerif hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin.Hayırlı Cumalar…

Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar… Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar… Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme… Hayırlı cumalar… Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar… Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah… Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan Cumanızı kutlarım… Bu mübarek cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum… Allah’ım bizi bize bırakıp şeytanın ve Nefsimizin elinde oyuncak eyleme..Bizi Rızanı kazanıp,Cennette Cemalini görenlerden eyle.. (Amin) Hayırlı Nurlu Cumalar

Allah’ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum. Rabbim dünyada sağlıklı, mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamayı ahirette ise cennet bahçelerinde olmayı Peygamber Efendimizin bütün ümetine nasip eylesin inşaIIah. Amin ve hayırlı cumalar. Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun... Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun! Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Hayırlı Cumalar! Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun… Bildirdiğin ve yaydığın o büyük Kur’an-ı Kerim’i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap... Hayırlı Cumalar...

GünLerinizin en faziletlisi Cuma günüdür. Bu sebeble o gün bana çokça salavat getiriniz. Zira sizin salat bana sunulur. Selam ve dua ile hayırlı Cumalar! VİDEOLU CUMA MESAJLARI Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı Cumalar. Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR. Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar... "Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Rabbim Üzüntülerimizi anlık, Sevinçlerimizi ömürlük, Dualarımızı tez zamanda kabul eyle. Amin! Hayırlı cumalar.. Şükür etmedikten sonra Dünyaları yesen ne fayda! ŞÜKÜR'le başladıktan sonra; bir kuru ekmek değmez mi Dünya'lara.. (Şems) Hayırlı cumalar. Cuma namazı saflarda BİR olan bedenler misali, gönüllerin de Efendimizin(sav) Sancağı altında bir olmasını dileklerimle Hayırlı Cumalar.

"...Yeryüzünde fesat isteyip durma, çünkü Allah fesat peşinde koşanları sevmez." (Kasas 77) Hayırlı Cumalar. Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı Cumalar. Allah'ım dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affet. Amin! Hayırlı Nurlu Cumalar. Ben fakir sen Rahim, Ben çaresiz sen Ehad, Ben muhtaç sen Samed, Adın Baki, adın Kâfi, Bizi sensiz bırakma Ya Rabbi. Amin! Hayırlı cumalar. Allah'ım! Bugün bizi temizleyecek ve kurtuluşa erdirecek salih ameller nasip eyle. (Amin) Hayırlı cumalar. Allahım! Bugün öyle bir Cumâ olsun ki; Âf olunmayan KUL, Kabul olunmayan DUÂ, Def edilmeyen BELA, Şifa bulmayan HASTA, Huzur bulmayan KALP, Sızlamayan VİCDAN, Yağmur indirilmemiş TOPRAK, 'ALLAH' demeyen dil kalmasın... Cumamız mübarek olsun... Bir Cuma serinliği bahşet yüreğimize Rabbim. Kırılmalarımıza, acılarımıza, kalp ağrılarımıza merhem olsun. Hayırlı Cumalar. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

'Rabbim, kalplerimizden yorgunluğu, Ruhlarımızdan kırgınlığı kaldır.' Âmin.. Hayırlı Cumalar........ Bugün bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın rauf adıyla, kalbimizdeki marazları gidersin şafi namıyla. Cumanız mübarek olsun! Bir CUMA daha Araladı Ömrümüzün Kapısını. Bir CUMA'dır Ne Yaşayacağımızı Bilemediğimiz. Ya RABBİ Bildik ki Her Şeyi Ol Deyince Olduruverensin. Ya RABBİ Bildik ki Sabrı Peygamberlere Dahi Öğütleyensin. Ya RABBİ sabrımızın Sonu Senin Rızan Olsun. Dualarla Hayırlı CUMA'lar.. Kalbimizden geçen. Hakkımızda hayırlı olacak duaları Mübarek Cuma hürmetine Sen kabul et Allah'ım. Hayırlı Cumalar. . . Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile .... Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...( Amin ) Eyy mübarek Cuma..! yüreğimizdeki hüzünle ve gözlerimizdeki yaş ile selamımızı götür Sevgili EFENDİMİZE (s.a.v)... De ki; ümmetinden garipler var. Yüreklerinde yangının, sözlerinde hasretin, gözlerinde AŞK'ın var! gül kokulum AŞK'ın var. Dua ile Hayırlı Cumalar.

Rabbimiz ne olur bize de Rahmet, şevkat ve Merhametinle muamelede bulun; Bulun da her türlü tasa, gam ve kederden çıkış yolları nasip eyle. AMİN. Hayırlı Cumalar. Rabbim Cuma gecenizi mübarek eylesin. Hayırlı amel, hayırlı ilim ile son nefeste iman ile ölebilmeyi ümmeti Muhamede nasip eylesin. Amin. Hayırlı Nurlu Cumalar. Sana kul olmayan, kula kul olur. Sana kul olmayan, nefsine köle olur. Rabbim! bizi Sen'den uzak ve gafil eyleme!” Amin… Hayırlı Cumalar. Ey Rabbim Sen Sana inananı umutsuzluğa düşürmezsin. Sen Senden isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, zikri şifa ve itaati zenginlik olan, sermayesi ümit ve silahı ağlamak olan; bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme, Amin... Hayırlı Cumalar! CUMA HUTBESİ 26 OCAK 2018 BİRLİK VE BERABERLİK RUHU Cumanız Mübarek Olsun Aziz Müminler!

Yüce Rabbimiz, okuduğum âyet-i kerimede şöyle buyuruyor: “Hep birlikte Allah'ın ipine (Kur'an'a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz, birbirinize düşmandınız da O, kalplerinizi birleştirmişti. O'nun nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de O, sizi oradan kurtarmıştı. Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz.”1

Peygamberimiz (s.a.s) de okuduğum hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: “Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki her şey kendisinin olsa bile dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Ancak şehit, cennette gördüğü aşırı itibar ve ikram sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi ve on defa şehit olmayı ister.”2 Kardeşlerim!

Millet olarak büyük badirelerden, ağır imtihanlardan geçtik. Daha dün Çanakkale'de,

Sakarya'da, Dumlupınar'da vicdanı paslanmış, insafını ve insanlığını kaybetmiş güçler, bizi tarih sahnesinden silmek amacıyla üzerimize geldi. 15 Temmuz'da tarihimizin en büyük ihanetlerinden birine maruz kaldık. Bu zor günlerde bizi muzaffer eyleyen muazzam bir gücümüz vardı. Bu güç, Allah'a olan sarsılmaz imanımızdı. Vatana, ezana, bayrağa ve bağımsızlığa olan aşkımızdı. Şehitlik ve gazilik sevdamızdı. Bizler, din ve mukaddesat uğrunda doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle binlerce evladımızı şehit vererek bu toprakları beraberce vatan kıldık. Aynı secdede Rahman'a kul olmakla, aynı kıblede istikamet bulmakla, birbirimize olan muhabbetle, birlik ve beraberlik ruhuyla bütün zorlukların üstesinden geldik.

Muhterem Müminler!

Son yıllarda hem İslam ümmeti olarak hem de millet varlığımızla yine imtihan çemberinden geçiyoruz. Gücümüzü zayıflatmak, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenler, fitne, terör ve ihanet silahıyla üzerimize geliyor. İslam coğrafyasının dört bir köşesinde açılan ateş çukurlarının içine ülkemiz de çekilmeye çalışılıyor. Türlü hile ve desiselerle, plan ve tuzaklarla varlık ve bekamız, istiklal ve istikbalimiz hedef alınıyor. Birliğimiz ve dirliğimiz tehdit edilerek aslında İslam ümmetinin umutları tüketilmek isteniyor. Aziz Kardeşlerim!

Necip milletimiz, bugün oynanan bütün karanlık oyunları feraset ve basiretiyle elbet bozacaktır. Zorlukları elbirliğiyle bir kez daha aşacak ve ihaneti püskürtecektir. Bu kahraman milleti hedef alanlar iyi bilmelidir ki; bizim en muazzez değerlerimizin başında vatanımız gelir. Biz, gerektiğinde aç ve susuz yaşarız, fakat hürriyet ve bağımsızlığımızdan, izzet ve onurumuzdan asla taviz vermeyiz. Mukaddesatımız uğrunda bedenimizi siper ederiz, ama bir karış vatan toprağından bile vazgeçmeyiz.

Bu yüce millet, geçmişten günümüze kadar savaşı değil barışı, tefrikayı değil birlikte yaşamayı tercih etmiştir. Bizim temel şiarımız, her daim zalimin karşısında, mazlumun yanında yer almaktır. Hakkı ve haklıyı savunmaktır. Kimsesizin, mağdurun, mültecinin, garibin ümidi olmaktır. Çaresize çare sunmaktır. İslam'ın fetih anlayışı gereği bizim yüce ideallerimiz vardır. Bu ideal, değerleri sömürmek değil, yüceltmektir. İnsanlığa huzur, barış ve medeniyet takdim etmektir. Yeryüzünde kötülüğe engel olup iyiliği hâkim kılmak için çalışmaktır. Kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla yaşlısıyla, kahraman güvenlik güçlerimizle milletimizin her ferdinin bugün verdiği şanlı mücadele, işte bu yüce ruh ve idealin bir tezahürüdür. Aziz Müminler!

Millet olarak Rabbimizin karşısında, tarih önünde insanlık adına her birimize görev ve sorumluluklar düşüyor. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere inat, gönüllerimizi iman kardeşliğiyle sımsıkı kenetlemeye devam edelim. Terörü, fitne ve fesadı körüklemeye yönelik oyunlara karşı uyanık olalım. İstiklal Şairimizin,

Değil mi cephemizin sinesinde iman bir;

Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir;

Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz,

Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!

mısralarında ifade ettiği azmimizi, muhabbetimizi, birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek her türlü söylem ve eylemden uzak duralım. Kardeşlerim!

Geliniz bu mübarek Cuma vaktinde hep birlikte Yüce Rabbimize şöyle niyazda bulunalım: Rabbimiz! Okunan Fetih Sureleri hürmetine, istiklal ve istikbalimiz, birlik ve beraberliğimiz uğrunda mücadele eden kahraman ordumuzdan, güvenlik güçlerimizden nusret ve inayetini esirgeme! Millet olarak bize zafer ihsan eyle! Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar lütfeyle! Allah'ım! Birliğimize, dirliğimize göz dikenlere, izzetimize, şerefimize kast edenlere fırsat verme! Milletimizi ve İslam ümmetini her türlü dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle! Rabbimiz! Terör ve vahşetten, kan ve gözyaşından, fitne, fesat ve bozgunculuktan beslenenlere karşı milletçe yekvücut olmayı nasip eyle! Asırlardır İslam'ın sancaktarlığını yapan, senin adının gök kubbede yankılanması için çabalayan bu aziz milleti sen mahcup etme! 1 Âl-i İmrân, 3/103.

2 Buhârî, Cihâd, 21; Müslim, İmâre, 109.

ANLAMLI CUMA MESAJLARI Ne güzel buyurmuş Mevlana Hazretleri: Akıp giden zaman içinde bir kafesteyim, her türlü amelde çok ahesteyim. Kabrim beni bekliyorken, dünyalık hevesteyim. Uyandır artık Ya Rab! Belki de son nefesteyim... Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar. GüzellikIer içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar. Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar. Bir dua gönderiyorum hepinize, sağlık, mutluluk, huzur oIsun, sevdikIeriniz yanınızda, dünyanız barış doIsun, AIIah'ın selamı üzerinize oIsun hayırlı cumalar dilerim. Bu güzel cuma gecesinde, rahmetin gök yüzünden yağarken, sana açılan elleri ve çekilen salavat şerifleri boş çevirme Allah'ım. Amin! Hayırlı Cumalar. Yüce Allah mübarek Cuma-ı şerif hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Selam ve Dua İle Hayırlı Cumalar…

Bütün kapıların anahtarlarını kendinde buıunduran Allah'ım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı cumalar dilerim. Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı cumalar. Ne muhtacına muhtaç olayım, ne de muhtacının başına taç olayım. Muhtaç eyleme Ya Rab! Muhtaç olacaksam bir sana muhtaç oIayım. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar. Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin! Mutluluk yakanıza yapışsın, huzur ayağınıza dolaşsın, sevinç ellerinize bulaşsın, güzellikler kirpiklerinizi ıslatsın İnşallah. Cumanız mübarek olsun. Rabbim Cuma hürmetine, amellerimize ihlas, gönlümüze huzur, hastalıklarımıza şifa nasip eylesin. Hayatımızın en hayırlı anında, kendisine layık kul, Efendimiz (s.a.v) layık ümmet eylesin. Şuurlu, esmayı seyre dalıp, Rabbine teslim olan kullarından eylesin. Amin. Hayırlı Cumalar.

Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve mü'minler, sana indirilene iman ederler. O namazı kılanlar var ya, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz (Nisa Suresi 162) Hayırlı Cumalar dileğiyle. Kalbimiz imana, gönlümüz islama, dilimiz kurana, kulağımız ezana gözümüz nura, Eviniz huzurlu ve neşeli ve huzurlu olsun CUMANIZ MÜBAREK olsun…. Allah'ım! Bizlere mağfiret ihsan eyle. Günahlarımızı rahmet mevsimlerinde yıka. Geleceğimize serinlik ve aydınlık ver. Bu güzel günde Rabbim dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eylesin. Hayırlı Nurlu Cumalar. Birbirinize mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, hiç kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin. Hadis (Müslim) Hayırlı Cumalar. Allah'ım! Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan, sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle. Amin. Hayırlı Cumalar. Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısından ver bize Rabbim. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Ebedi mükafat varken ötelerde, fani dertlere takılmak bilmeye mahsustur. İnanan bilir ki; Hasretin sonu vuslat, hüznün sonu tebessüm, sabrın sonu selamettir. Sabredip selamet balanlardan olmak duasıyla CUMAMIZ MÜBAREK OLSUN. Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim. Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, utancından durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; olmuşuz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun… Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük Allahim! Mahlukatin adedince, Zatiinin rizasi, arsinin agirligi ve kelimelerinin mürekkebince Hz. Muhammed (sas) ve O'nun ehli ve ashabi üzerine salat eyle. hayirli cumalar. Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim. Uzaklardan bir yele ser süslü bir sonbahar akşamında. Gönüller bir olsun mekanlar kimin umrunda. Kardeşlik sevgi hissetmektir arada, yollar ve zaman olsada. Hayırlı cumalar dilerim.