Cuma mesajları 2018, Herkese uygun güzel, uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

Bu Cuma günü yakınlarınıza sevdiklerinize güzel bir jest yapın ve onlara güzel bir Cuma mesajı gönderin. Mübarek cuma gününde iyi dilekleriniz ile dualarınızı içeren güzel Cuma mesajları ile yakınlarınızı gülümsetebilirsiniz. İşte içinden seçim yapıp beğendiklerinizi gönderebilmeniz için en güzel, kısası, uzunu, resimlisi ile çeşit çeşit cuma mesajları...

KISA CUMA MESAJLARI

Cuma mesajınızın lafı uzatmadan sadede gelip kısa ve öz bir şekilde meramını anlatmasını isteyenlerdenseniz işte sizin için en güzel kısa Cuma mesajları... Kısa cuma mesajları karakter sınırlaması olan Twitter'dan paylaşıma da uygundur.