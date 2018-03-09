Cuma mesajları 2018: Paylaşımlık en güzel, kısa, uzun, hadisli, orijinal ve resimli Cuma mesajları

Mart ayının 2. Cuma gününe geldik. Bir mübarek Cuma gününde daha doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm İslam aleminde Cuma namazı eda edilecek. Cemaat camilere gidip Cuma vaazını dinleyip Cuma namazını kılacak. Ayrıca mübarek Cuma namazı vesilesi ile pek çok kişi gerek dualarını ve iyi dileklerini gerekse de Cuma günün anlam ve önemini anlatan mesajlar paylaşacaklar. Siz de yakınlarınızla böyle mesajlar paylaşmak isterseniz sizin için kısa, uzun, hadisli Cuma mesajları derledik.

Çeşit çeşit Cuma mesajları yanında kendi hazırladığımız orijinal Cuma mesajları haberimizde yer almaktadır. Aşağıdaki listeden istediğiniz seçip Whatsapp, Facebook, Instagram, SMS gigi kanallardan paylaşabilirsiniz. İsteyenler için resimli Cuma mesajları galerimiz de haberimizin devamındadır.

ORİJİNAL CUMA MESAJLARI