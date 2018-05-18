Cuma mesajları 2018 - Ramazan'ın ilk cumasına özel Cuma mesajları resimli 2018

Cuma mesajları, müminlerin haftalık bayramı sayılan cuma gününde sevdiklerinize gönderebilmeniz ve sosyal medyadan paylaşabilmeniz için haberimizde. Mübarek Ramazan ayının ilk cuma gününde sevdiklerimize günün önem, anlamı anlatan Cuma mesajları gönderebilirsiniz. Böylece onları mutlue edebiliriz. Ayrıca sosyal medya hesaplarınızdan (Facebook, Instagram, Twitter vb) paylaşabilmemiz için Cuma mesajları resimli 2018 aramaları yapıyorsanız doğru adrestesiniz. Haberimizde sizler için özel, anlamlı ve etkileyici Cuma mesajları ile resimli Cuma mesajları derlemesi yaptık. Bu liste içerisinden seçtiklerinizi gönderebilir, isterseniz Facebook, Twitter, Instagram hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. İşte en güzel Cuma mesajları resimli 2018...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI (18 MAYIS CUMA)

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun. duayla

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.