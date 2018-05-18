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Cuma mesajları 2018 - Ramazan'ın ilk cumasına özel Cuma mesajları resimli 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 04:49 | Son Güncelleme

Bir cuma gününe daha kavuştuk. Onbir ayın sultanı Ramazan ayının ilk Cuma günü, 18 Mayıs Cuma günü, daha bir heyecanlıyız. Çifte bayram yaşanılan bu günde Cuma mesajları ile sevdiklerimize SMS kısa mesaj gönderip mutlu edebiliriz. Bu yüzden hem kısa cuma mesajları hem de resimli cuma mesajları araştırıyorsanız haberimizde en özellerini bulabilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız en güzel cuma mesajları ve en anlamlı cuma mesajları resimli 2018...

Cuma mesajları 2018 - Ramazan'ın ilk cumasına özel Cuma mesajları resimli 2018

Cuma mesajları, müminlerin haftalık bayramı sayılan cuma gününde sevdiklerinize gönderebilmeniz ve sosyal medyadan paylaşabilmeniz için haberimizde. Mübarek Ramazan ayının ilk cuma gününde sevdiklerimize günün önem, anlamı anlatan Cuma mesajları gönderebilirsiniz. Böylece onları mutlue edebiliriz. Ayrıca sosyal medya hesaplarınızdan (Facebook, Instagram, Twitter vb) paylaşabilmemiz için Cuma mesajları resimli 2018 aramaları yapıyorsanız doğru adrestesiniz. Haberimizde sizler için özel, anlamlı ve etkileyici Cuma mesajları ile resimli Cuma mesajları derlemesi yaptık. Bu liste içerisinden seçtiklerinizi gönderebilir, isterseniz Facebook, Twitter, Instagram hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. İşte en güzel Cuma mesajları resimli 2018...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI (18 MAYIS CUMA)

en güze cuma mesajları

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun. duayla

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşaki Rabbim, kulum senden razıyım desin... Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın...Şeytandan yaradana sığınki sefsin seni değil; sen nefsini yakasın ~ Hayırlı Cumalar ~

Rablerinde korkanlarda boluk boluk Cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte AFF diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de AFF Eyle! Dua İle Hayırlı Cumalar...

en güze cuma mesajları

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Rabbim Üzüntülerimizi anlık, Sevinçlerimizi ömürlük, Dualarımızı tez zamanda kabul eyle. Amin! Hayırlı cumalar..

Şükür etmedikten sonra Dünyaları yesen ne fayda! ŞÜKÜR'le başladıktan sonra; bir kuru ekmek değmez mi Dünya'lara.. (Şems) Hayırlı cumalar.

Cuma namazı saflarda BİR olan bedenler misali, gönüllerin de Efendimizin(sav) Sancağı altında bir olmasını dileklerimle Hayırlı Cumalar.

"...Yeryüzünde fesat isteyip durma, çünkü Allah fesat peşinde koşanları sevmez." (Kasas 77) Hayırlı Cumalar.

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı Cumalar.

en güze cuma mesajları

Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud’a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle.

Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar…

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…

Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme… Hayırlı cumalar…

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar…

Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı cumalar…

en güze cuma mesajları

Ya Rabbi! Her Yerde Haddini Bilen, Gönül Aynasını Silen, Mahşerde Beraat Edip Yüzü Gülen Kullarından Eyle Bizleri..!! (Amin) Hayırlı Nurlu Cumalar…

Bir dua gönderiyorum hepinize sağlık, mutluluk, huzur olsun. Sevdikleriniz yanınızda dünyanız barış dolu olsun.Allah’ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

Yüce Allah mübarek Cuma-ı şerif hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin.Hayırlı Cumalar…

Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar…

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…

Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme… Hayırlı cumalar…

en güze cuma mesajları

Cumamız aşk olsun gönlümüzden geçen en hayırlı dualar kabul olsun. Güzel Cumalar dirim. Yeni güne bismillah Cuma‘ya kavuşturana şükürler olsun…

Bu Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Şükür ki karanlığı aşan Cuma’ya ulaşan dualarımız var. Hayırlı Cumalar…

Hüzün ağır gelir yüreğe, ama en güzel duaları ettirir sahibine. En güzel dualarda buluşmak dileğiyle… Bu mübarek Cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum…

Şüphesiz ki ALLAH adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Fenalıktan ve azgınlıktan men eder tutasınız diye size öğüt verir. Hayırlı CUMALAR.

Her derde bir deva bulunur ancak ahlaksızlık illetini iyi edecek bir deva yoktur. Hayırlı cumalar… Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Cuma gününüz mübarek olsun.

Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. Hayırlı cumalar…

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2018

en güze cuma mesajları

en güze cuma mesajları

en güze cuma mesajları

en güze cuma mesajları

en güze cuma mesajları

en güze cuma mesajları

en güze cuma mesajları

en güze cuma mesajları

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