Cuma mesajları 2018 - Resimli Cuma mesajları - 12 Ocak Cuma günü için en özel mesajlar

Her "cuma" bir huzur her sabah bir umuttur! Huzurunuz ve umudunuz daim dualarınız kabul olsun Hayırlı Cumalar.

Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile Hayırlı Cumalar Dilerim.

Ey İnsanoğlu! Gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu o dehşetli günler tevbe edin kardeşler Allah affeder..Hayırlı Cumalar

Öyle yollar uzanır ki hakka yürümek için, tomurcuklar yeşerir güller açar Onu görmek için, dua eden birileri var senin için. Send e dua et ALLAH için. Cumanız Mübarek Olsun

Kalbimiz imana, gönlümüz İsLama, dilimiz Kur’ana, kulağımız ezana, gözümüz nura, evimiz huzurlu Ve neşeLi olsun. Amin. Hayırlı Cumaıar.

Ey Büyük Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-I Mahmud’a komşu olmaya mazhar olanlardan eyLe. Günahlarımızı affet hayırLı CumaLar.

Her Cicek Güzeldir Gül'ün Yeri Ayrı

Her Kitap Güzeldir Kur'anın Yeri Ayrı

Her İnsan Güzeldir Senin Yerin Ayrı

Her Gün Güzeldir Cuma'nın Yeri Ayrı ... Hayirli Cumalar