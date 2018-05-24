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Cuma mesajları resimli 2018 - Haftanın en güzel, en anlamlı, en yeni Cuma mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 22:11 | Son Güncelleme

25 Mayıs Cuma günü, Ramazan ayının ikinci cuma gününe eriştik. Ramazan ayının coşkusu ile birlikte mübarek Cuma gününün sevincini birlikte yaşadığımız bu bayram gününde en güzel cuma mesajları resimli 2018 listesini derledik. Her cuma gününde olduğu sevdiklerimize göndermek istediğiniz resimli cuma mesajları ve kısa cuma mesajları, sizler için haberimizde. İşte en güzel Cuma mesajları ve en güncel Cuma mesajları resimli 2018...

Cuma mesajları resimli 2018 - Haftanın en güzel, en anlamlı, en yeni Cuma mesajları

Cuma mesajları haberimizde. Mübarek Ramazan ayının 2. cuma gününde sevdiklerimize günün önemini anlatan Cuma mesajları gönderebilirsiniz. Böylece onları mutlu edebiliriz. Ayrıca sosyal medya hesaplarınızdan (Facebook, Instagram, Twitter vb) paylaşabilmemiz için Cuma mesajları resimli 2018 aramaları yapıyorsanız doğru adrestesiniz. Haberimizde sizler için özel, anlamlı ve etkileyici Cuma mesajları ile resimli Cuma mesajları derlemesi yaptık. Bu liste içerisinden seçtiklerinizi gönderebilir, isterseniz Facebook, Twitter, Instagram hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. İşte en güzel Cuma mesajları resimli 2018...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI (25 MAYIS CUMA)

en güze cuma mesajları

Her "cuma" bir huzur her sabah bir umuttur! Huzurunuz ve umudunuz daim dualarınız kabul olsun Hayırlı Cumalar.

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberimizin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran Rabbim hakkımızda en hayırlı kilitleri aç. Cumamız bayram tadında olsun inşallah.

Ey Rabbimiz; bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak sensin. (Bakara, 128) Alemlerin efendisine salat-ü selam(a.s.m) ile. Hayırlı Cumalar dua ile.

Kul nafilelerle bana durmadan yaklaşır, nihayet onu severim. Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiteceği kulağı olurum, göreceği gözü olurum (Kudsi Hadis). Sevilen kullardan olmak duasıyla cumanız mübarek olsun.

Önce yollar uzanır Hakka yürümek için, dua eden biri var senin için. Sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

en güze cuma mesajları

Önce yollar uzanır Hakka yürümek için, dua eden biri var senin için. Sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

Rabbim bizleri hizmet kapısından, rahmet nazarından, cennet kokusundan, kendi rızasından mahrum etmesin. Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri ne olur boş çevirme. Hayırlı cumalar.

Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısından ver bize Ya Rabbim. Hayırlı nurlu cumalar.

Kalbimiz iman ile, gönlümüz İslam ile, dilimiz Kur’an ile, kulağımız ezan ile, gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun... Hayırlı Cumalar...

Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.

en güze cuma mesajları

Cuma günü, iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin membaıdır. Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin.

Elleriniz açık, kalbiniz sevgi dolu olsun, gözlerinizde iki damla yaş olsun, sağanak sağanak yağan rahmet dergahından bir damla da size nasip olsun. Kardeşliğin en güzeli duadır, kardeşler dualarınız kardeşleriniz için olsun. Cumanız gibi bütün günleriniz rahmet olsun.

Allah’ım, Sen benim Rabbimsin; Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın; ben Senin kulunum ve gücüm yettiğince Sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım... İşlediğim kötülüklerin şerrinden Sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder; günahlarımı da ikrar ederim... Beni bağışla, zira günahları bağışlayan ancak sensin... Cumamız Mübarek olsun…

Mübarek Cuma günü fazilet ve üstünlüğün ümmetteki kokusudur... Müminlerin eza, hasret ve keder dolu cumalarında, varlıkların özü, sevdaların en yücesi olan Sevgili Peygamberimiz Muhammed’imizi (s.a.v) maneviyatta cumalayanlardan olabilmemiz duasıyla... Cumamız mübarek olsun…

Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır... Eller Allah’a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir... Aklımda yüreğimde ve duamdasınız... Cumanız mübarek olsun…

en güze cuma mesajları

Ya Rabbi! Her Yerde Haddini Bilen, Gönül Aynasını Silen, Mahşerde Beraat Edip Yüzü Gülen Kullarından Eyle Bizleri..!! (Amin) Hayırlı Nurlu Cumalar…

Bir dua gönderiyorum hepinize sağlık, mutluluk, huzur olsun. Sevdikleriniz yanınızda dünyanız barış dolu olsun.Allah’ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

Yüce Allah mübarek Cuma-ı şerif hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin.Hayırlı Cumalar…

Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar…

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…

Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme… Hayırlı cumalar…

en güze cuma mesajları

Allah'ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Dostsuz dünya olmaz imiş, dost duasız kalmaz imiş. Dostun duasını alanın sırtı yere gelmezmiş. Duanızda bulunabilmek ümidiyle hayırlı cumalar.

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin. Selam ve Dua ile hayırlı cumalar.

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar !

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2018

en güze cuma mesajları

en güze cuma mesajları

en güze cuma mesajları

en güze cuma mesajları

en güze cuma mesajları

en güze cuma mesajları

en güze cuma mesajları

en güze cuma mesajları

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