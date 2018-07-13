Cuma mesajları Resimsiz 2018

Bir mübarek Cuma gününe daha geldik. Milletimizin ve İslam aleminin Cuması mübarek olsun. Bugün Cuma namazı için camilere gidecek ve hutbeden sonra Cuma namazı kılınacak. Son yılların artık gelenekselleşen bir alışkanlığı olarak da pek çok kişi çevresiyle Cuma mesajları paylaşacak. Biz de sizler için SMS, Whatsapp, Facebook, Twitter ve Instagram'dan paylaşıma uygun resimsiz Cuma Mesajları derledik. Ek olarak haberimizden kısa, uzun, yeni ve resimli Cuma mesajları listelerine de ulaşabilirsiniz.

CUMA MESAJLARI RESİMSİZ