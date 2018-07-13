HABER

Cuma mesajları Uzun 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 10:54 | Son Güncelleme

Haziran ayının 2. Cuma günü geldi. Bugün Cuma namazı kılınacak ve pek çok kişi yakınlarına, iş arkadaşlarına, sevdiklerine güzel Cuma mesajları gönderecekler. Siz de SMS, Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram gibi araçlar ile Cuma mesajları paylaşacaksanız sizin için uzun Cuma mesajları listesi derledik. Haberimizden uzun Cuma mesajları yanında, resimsiz, kısa, yeni ve resimli Cuma mesajları listelerine de ulaşabilirsiniz.

Cuma mesajları Uzun 2018

Bir mübarek Cuma gününe daha geldik. Milletimizin ve İslam aleminin Cuması mübarek olsun. Bugün Cuma namazı için camilere gidecek ve hutbeden sonra Cuma namazı kılınacak. Son yılların artık gelenekselleşen bir alışkanlığı olarak da pek çok kişi çevresiyle Cuma mesajları paylaşacak. Biz de sizler için SMS, Whatsapp, Facebook, Twitter ve Instagram'dan paylaşıma uygun uzun Cuma Mesajları derledik. Ek olarak haberimizden resimsiz, kısa, yeni ve resimli Cuma mesajları listelerine de ulaşabilirsiniz.

CUMA MESAJLARI UZUN

  • Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.

  • Allah'ım! Bu mübarek Cuma günü hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat, bizi çok sabreden, çok şükreden kullarından eyle. Seni çok analım ömrümüz seviğin ve razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve afiyet daim eyle. Sevdiklerimizi bize bağışla. Amin! Hayırlı Cumalar.

  • Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

  • Unuttum! Dünya bi gölgelikti oysa, Yolcu olduğumu unuttum. Yolumun buradan geçtiğini ve sadece yolcu olduğumu unuttum. Yapmam gerekenler vardı. Burası imtihandı, seyr-ü sefaya dalıp ahiretimi unuttum. Rabbime verdiğim sözüm vardı. Dünya kelamı konuşmaktan o sözümü unuttum. Ne de çok unuttuk. Ne çabuk da unuttuk. Rabbim bizi unuttmasın. Cumamız mübarek olsun inşallah.

  • Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtac koyma. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.

  • Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

  • Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı… O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun…

  • Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun… Cenab-ı Hakk'ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan ayını tebrik ederim.

  • Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Gönlümüze esen seher yeli gibi gelen Mübarek Ramazan Ayınız hayırlı olsun. Ramazan ayının bereketi hanenize, hoşgörüsü gönüllerinize, sabrı ruhunuza dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun… Kim Allahu Teâlâ yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar. Hayırlı Ramazanlar…

  • Onlar, Sırf Rab'lerinin rızasını kazanmak için sabreder, namazı tam gerektiği şekilde kılarlar. Kendilerini ihsan ettiğimiz rızıklardan gerek gizli, gerek açık bir tarzda bağışta bulunur ve kötülüğe iyilikle mukabele ederler. İşte Onlardır dünya diyarının güzel akibetini kazananlar. (RA'D 22) Cumanız Mübarek Olsun! selam ve dua ile...

  • Bu mübarek günde dualarımız tövbelerimiz kabul olsun. Sağlığımız daim, kazancımız hayırlı ve gönlümüz huzurlu olsun. Hayırlı Cumalar dilerim. Sen de bir Cuma mesajı paylaş ki Cuma günün maneviyatı tüm gönüllerde hissedilsin.

  • Rabbim, Allah'ım Bu mübarek günde dualarımızı, tövbelerimizi kabul et, gönlü imanla dolup taşan, sevaplarını eksik etmeyen bu fakirleri, sevdiğin kulların arasına al. Amin! Hayırlı Cumalar...

  • Rablerinde korkanlarda boluk boluk Cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

  • Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte AFF diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de AFF Eyle! Dua İle Hayırlı Cumalar...

  • Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan yaradana sığınki sefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar. Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.

  • Rabbim dünyada sağIıkIı, mutIu, huzurIu ve barış içinde yaşamayı ahirette ise cennet bahçeIerinde oImayı peygamber efendimizin bütün ümetine nasip eyIesin inşAIIah. Amin ve hayırlı cumalar.
    • Resimli Cuma mesajları: 2018 için en güzel resimli Cuma mesajlarıResimli Cuma mesajları: 2018 için en güzel resimli Cuma mesajları
    Cuma mesajları SMS 2018Cuma mesajları SMS 2018
    Cuma mesajları Kısa 2018Cuma mesajları Kısa 2018 
                                        <div class="others-news clr">
<a href="http://www.mynet.com/haber/guncel/cuma-mesajlari-resimsiz-2018-4263892-1" target="_blank"><span class="others-img"><img alt="Cuma mesajları Resimsiz 2018" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/1998422/1998422-700x400.jpg"></span><span class="others-tile">Cuma mesajları Resimsiz 2018</span></a>
</div>
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    cuma mesajları uzun Cuma mesajları

    En Çok Okunan Haberler

    Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

    Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

    Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

    Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

    Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

    Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

    ''Türkiye'ye sadece para için gelirim''

    ''Türkiye'ye sadece para için gelirim''

    Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

    Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

    Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

    Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

    İlginizi Çekebilir

    Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

    Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

    Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

    Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

    Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

    Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

    Adnan Oktar'a ne oldu? Dikkat çeken görüntü

    Adnan Oktar'a ne oldu? Dikkat çeken görüntü

    Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

    Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Diğer Haberler
    Sedat Peker için mahkemeden beraat kararı

    Sedat Peker için mahkemeden beraat kararı

    Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası verildi

    Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası verildi

    Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımları 2018: Başvuru ekranı (e-Devlet) ve başvuru şartları ve kılavuz

    Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımları 2018: Başvuru ekranı (e-Devlet) ve başvuru şartları ve kılavuz

    13 ilde dev operasyon! 98 askere gözaltı kararı

    13 ilde dev operasyon! 98 askere gözaltı kararı

    Yürek burkan isyan! '9 yıl geçti, kuzenim hala tutuklanmadı'

    Yürek burkan isyan! '9 yıl geçti, kuzenim hala tutuklanmadı'

    Adnan Oktar'ın kaçırdığı kızını arıyor

    Adnan Oktar'ın kaçırdığı kızını arıyor

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.