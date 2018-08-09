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Cuma mesajları yeni resimli 2018 indir! 10 Ağustos Cuma gününe özel seçkin kısa Cuma mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 22:07 | Son Güncelleme

Cuma mesajları 10 Ağustos 2018... Mübarek cuma günü için hazırlanmış resimli, resimsiz, en güncel Cuma mesajları haberimizde. Bir cuma gününe daha erişmenin sevincini yaşarken duygularımıza tercüman olacak ve sevdiklerimize göndermek istediğimiz kısa Cuma mesajları derledik. Aynı zamanda sosyal medyadan paylaşacabileceğiniz resimli Cuma mesajlarını haberimizden indirebilirsiniz. İşte günün anlam ve önemine en uygun, en güzel Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları 2018...

Cuma mesajları yeni resimli 2018 indir! 10 Ağustos Cuma gününe özel seçkin kısa Cuma mesajları

Cuma mesajları sizler için haberimizde. Bir mübarek Cuma gününe daha eriştik. Ağustos ayının 2. cuma gününde göndermek isteyeceğiniz en yeni cuma mesajları sizler için özenle seçerek derledik. 10 Ağustos 2018 Cuma gününe özel en güzel, en kısa ve anlamlı cuma mesajları içinden seçtiklerinizi anında gönderebilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medyada paylaşabileceğiniz resimli Cuma mesajları 2018 içinden istediklerinizi indirebilir ve paylaşabilirsiniz. İşte en güzel cuma mesajları resimli yeni 2018...

CUMA MESAJLARI 2018

Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud’a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar…

Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar…

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…

Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme… Hayırlı cumalar…

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar…

Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı cumalar…

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah…

Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz, gönlünüz iman mekanınız cennet olsun, hayırlı Cumalar…

Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı… O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun… Hayırlı Cumalar…

Seherde açılan eller hürmetine, rükûda bükülen beller hürmetine, kabul et yakarışlarımızı. Secdeye kapanmış başlar hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, sevginle doldur sana yönelmiş kalplerimizi. Ve sen affedicisin affı seversin affeyle Yarabbi cümlemizi… Hayırlı cumalar…

Yakınlık ne zamanla ne mekânla sınırlıdır. Eller Allah’a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir. Aklımda yüreğimde ve duamdasınız. Cumanız mübarek olsun…

Bu mübarek cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum…

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en kuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar… En güzel günün cuma bayramın olsun…

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız mübarek olsun…

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun…

Ey Rabbimiz; bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sensin… (Bakara, 128) Alemlerin efendisine salat-ü selam(a.s.m) ile… Hayırlı Cumalar dua ile…

Elleriniz açık, kalbiniz sevgi dolu olsun gözlerinizde iki damla yaş olsun sağanak sağanak yağan rahmet dergahından bir damla da size nasip olsun. Kardeşliğin en güzeli duadır kardeşler dualarınız kardeşleriniz için olsun… Cumanız gibi bütün günleriniz rahmet olsun…

Dostsuz dünya olmaz imiş, dost duasız kalmaz imiş. Dostun duasını alanın sırtı yere gelmez imiş. Duanızda bulunabilmek ümidiyle hayırlı cumalar…

Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise, Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

cuma-mesajlari-resimli-2018

cuma-mesajlari-resimli-2018

cuma-mesajlari-resimli-2018

cuma-mesajlari-resimli-2018

cuma-mesajlari-resimli-2018

cuma-mesajlari-resimli-2018

cuma-mesajlari-resimli-2018

cuma-mesajlari-resimli-2018

cuma-mesajlari-resimli-2018

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