Cuma öğretmen, Mehmetçik için şiir yazdı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde öğretmen Cuma Yat, 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için 'Haydi aslanlarım haydi' isimli şiir yazdı.

10 yıldır şiir yazan Şehit Ahmet Demir İlkokulu Müdür Yardımcısı Cuma Yat, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Hardekatı'na katılan askerlere destek amacıyla 'Haydi aslanlarım haydi' isimli 5 kıtalık şiir yazdı. Cuma Yat, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili de yazdığı 'Selam olsun' isimli şiirinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından okunduğunu belirterek, "Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimize destek olmak amacıyla 'Haydi aslanlarım haydi' isimli şiir yazdım. Güzel tepkiler aldım" dedi. Cuma Yat'ın yazdığı şiir şöyle:

"Al bayraklı neferlerim

Korku salan yiğitlerim

Zafer haberi beklerim

Haydi arslanlarım haydi

***

El açtık duaya durduk

Mazluma biz siper olduk

Tüm ülke hayaller kurduk

Haydi arslanlarım haydi

***

Yürekte imanımızla

Tarihteki şanımızla

Destan yazdık kanımızla

Haydi arslanlarım haydi

***

Tutacağım tek dalımsın

Bekam sensin varlığımsın

İstikbaldeki adımsın

Haydi arslanlarım haydi

***

Gökte ay yıldız parlıyor

Düşmanın tir tir titriyor

Zafer müjdesi geliyor

Haydi arslanlarım haydi."

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