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Cuma öğretmen, Mehmetçik için şiir yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde öğretmen Cuma Yat, 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için 'Haydi aslanlarım haydi' isimli şiir yazdı.

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde öğretmen Cuma Yat, 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için 'Haydi aslanlarım haydi' isimli şiir yazdı. 10 yıldır şiir yazan Şehit Ahmet Demir İlkokulu Müdür Yardımcısı Cuma Yat, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Hardekatı'na katılan askerlere destek amacıyla 'Haydi aslanlarım haydi' isimli 5 kıtalık şiir yazdı. Cuma Yat, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili de yazdığı 'Selam olsun' isimli şiirinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından okunduğunu belirterek, "Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimize destek olmak amacıyla 'Haydi aslanlarım haydi' isimli şiir yazdım. Güzel tepkiler aldım" dedi. Cuma Yat'ın yazdığı şiir şöyle: "Al bayraklı neferlerim Korku salan yiğitlerim Zafer haberi beklerim Haydi arslanlarım haydi *** El açtık duaya durduk Mazluma biz siper olduk Tüm ülke hayaller kurduk Haydi arslanlarım haydi *** Yürekte imanımızla Tarihteki şanımızla Destan yazdık kanımızla Haydi arslanlarım haydi *** Tutacağım tek dalımsın Bekam sensin varlığımsın İstikbaldeki adımsın Haydi arslanlarım haydi *** Gökte ay yıldız parlıyor Düşmanın tir tir titriyor Zafer müjdesi geliyor Haydi arslanlarım haydi."

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