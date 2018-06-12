İSTANBUL (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, milletin 15 Temmuz'da büyük bir iradeyle darbe girişimine karşı çıktığını belirterek, "İşte o gün darbelerin altından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhur İttifakı doğdu. Cumhur İttifakı, bir Türkiye ittifakıdır.'' dedi.
Adan, seçim çalışmaları kapsamında MHP 2. bölge milletvekili adaylarıyla Perpa Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti.
Burada konuşan Adan, Perpa çalışanlarıyla beraber olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
MHP'nin Türkiye'de birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ön plana çıktığı bir siyasi parti olduğunu dile getiren Adan, ''24 Haziran'da Türk milleti kendisine yeni bir yol haritası noktasında bir iradeyi ortaya çıkaracaktır. Milliyetçi Hareket Partisi halkımızın alacağı karara saygılıdır. MHP, milliyetçilikle demokrasinin ruh ikizi olduğunu ifade eden bir geleneğe sahiptir.'' diye konuştu.
- "Bu birlik Türkiye içindir"
Adan, Türkiye'nin büyük bir süreçten geçtiğini ve yaşanan bazı hadiselerin kendilerini oldukça üzdüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:
''Türk siyasi hayatında, Türk tarihinde olmamış bir süreç yaşadık. 15 Temmuz, Türk devletini çökertme operasyonudur. Devletin içerisine sızmış güçler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine sızmış olan devletin, milletin adını kirleten unsurlar, Meclisi bombaladı. Cumhurbaşkanını, Başbakanı öldürmek istediler. Siyaseti ve devleti çökertmek istediler. Milletimiz, 15 Temmuz'da büyük bir iradeyle darbeye karşı çıktı. İşte o gün darbelerin altından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhur İttifakı doğdu. Cumhur İttifakı, bir Türkiye ittifakıdır. Bu birlik Türkiye içindir. MHP, Cumhur İttifakıyla denkleme dahil olmuş, Cumhur İttifakı'nın oluşmasına öncülük yapmıştır.''
15 Temmuz darbe girişime bazı kişilerin "kontrollü darbe" dediğini hatırlatan Adan, ''Kontrollü darbe diyen utanmazlar, milletin huzuruna nasıl çıkabiliyor? Her mahkemede, darbe girişimcilerinin cezalandırıldığı darbeye 'kontrollü darbe' dediler. Utanmadılar bize saldırdılar.'' ifadelerini kullandı.
- ''Hainler artık bizim siyasetimizi belirleyemeyecek''
Adan, MHP'ye karşı bir anket çalışması yapıldığını, bu anketçilerin de seçimlerin ardından utanacaklarını söyledi.
MHP'nin, Türkiye'nin her zaman birliği ve beraberliğinden yana olduğunun altını çizen Adan, ''15 Temmuz'dan bu güne kadar sayın Cumhurbaşkanını milli duruşuyla tebrik ediyorum. Sayın Genel Başkanımızın Cumhur İttifakı'ndaki ısrarını candan destekliyorum. Bu birliğe ihtiyaç var. Ama bir şey daha söylemek istiyorum. Türkiye artık MHP'siz yönetilemez. 24 Haziran'daki seçimlerden sonra Cumhur İttifakı kazanacak ve sayın Cumhurbaşkanının, sayın Başbakanının dile getirdiği gibi Türk devletini ve yönetimini Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi kadroları yönetecektir. Milli birlik ve beraberliği kurduk. Kalkınmadaki mücadeleye devam edeceğiz. Gelir dağılımında adaleti sağlayacağız. Bu alçakların bir daha fırsat bulamayacağı bir Türkiye iklimi oluşturacağız. Hainler artık bizim siyasetimizi belirleyemeyecek.'' değerlendirmesinde bulundu.
Adan, Kandil'e yönelik hava harekatına değinerek, "'Türkiye büyük bir beladan kurtarılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başarılar diliyoruz. Bu iradenin sonuna kadar yanındayız.'' dedi.
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