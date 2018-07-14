Cumhur İttifakı devam edecek mi? MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan önemli açıklamalar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e önemli açıklamalarda bulundu. İşte Yalçın'ın açıklamalarından önemli başlıklar: KOALİSYON PROTOKOLÜ DEĞİL Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde yer almak için MHP'nin bir pazarlığı olmadı. Biz, böylesi bir talebin tutarlı ve ahlaki olmadığını düşünüyoruz. Ayrıca biz iktidar partisi değiliz, hükümeti de biz kurmuyoruz. Hükümette MHP'den isimlerin de yer alacağına dair tevatürlerin temelinde Cumhur İttifakı olgusu yatıyordu. Gerçek şu ki Cumhur İttifakı bir koalisyon protokolü değil, belli hedefler doğrultusunda ortaya çıkan mutabakat sonucu oluşan seçim ittifakıydı. UYUM DEVAM EDECEK Hedefimizden biri MHP'nin en güçlü şekilde parlamentoda temsil edilmesi, diğeri de Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesini sağlamaktı. Her iki hedefe de başarıyla ulaşıldı. Cumhur İttifakı hedefine ulaştı ve Meclis'te de bu uyum devam edecek. Yeni hükümet sistemine geçiş sürecinin en sağlıklı şekilde ilerlemesi ve yeni sistemin taşlarının yerine oturması bakımından, Sayın Cumhurbaşkanının çalışma arkadaşlarını belirlerken herhangi bir siyasi angajman veya pazarlıktan azade olması gerekiyordu. Öyle de oldu. Yeni ve güçlü bir yönetim modeline geçilirken bunu siyasi pazarlıklara kurban etmek daha başından yanlış adım atmak olurdu. Bu da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden alınması beklenen siyasi verimi de baltalayacaktı.

ETKİN DENETİM MHP'nin yeni modelde parlamentoda güçlü şekilde temsili, hükümette yer almak kadar önemlidir. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde hızlı karar alıp uygulayan, güçlü ve çabuk hareket eden bir yürütme organıyla birlikte onu dengeleyen güçlü bir parlamentoya da ihtiyaç var. Parlamentonun denetim ve yasama faaliyetlerini en güçlü şekilde yerine getirmesi ise yeni yönetim modelinin oturması ve sistemin dinamiklerinin oluşması için şart. MHP, etkin denetim ve yasama faaliyetleri için de üzerine düşeni yerine getirmek için çaba sarf edecek. KOMİSYON BAŞKANLIĞI PAZARLIĞI MHP parlamentoda temsili nispetinde elbette komisyonlarda görev alacak ve yasama faaliyetlerinde etkin bir işlev üstlenecektir. Ancak komisyonlarda görev almanın koşullarını siyasi ittifaklar değil, TBMM'nin içtüzüğü belirler. NUR TOPU GİBİ Türkiye Cumhuriyeti yepyeni bir döneme girdi. Yönetim modelimiz tepeden tırnağa değişiyor. Devlet çarkı yenileniyor. Bu henüz emekleme döneminde bile değil. Seçim sandığı, nur topu gibi bir yeni demokrasi çocuğu dünyaya getirdi. Onun en sağlıklı şekilde beslenip büyütülmesi, bir an evvel yetişip reşit olması gerekiyor. Çocuğun terbiyesini verecek merci, siyaset müessesesi ve özellikle de parlamentodur. Dolayısıyla yapılacak çok iş var. MHP'ye de bu yolda çok iş düşeceğinden eminiz. MHP hükümette yer almadı ama devlet ve millet hayatının her yerinde olacaktır.