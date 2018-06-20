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"Cumhur İttifakı galibiyetle çıkacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 00:12 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Destici: - "24 Haziran günü her iki sandıktan da 'Cumhur İttifakı' galibiyetle çıkacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zaten karşı ittifaktakiler ümidi kesmişler"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Mustafa Destici, "24 Haziran günü her iki sandıktan da 'Cumhur İttifakı' galibiyetle çıkacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zaten karşı ittifaktakiler ümidi kesmişler." dedi.

Ankara’nın Çamlıdere ve Kızılcahamam ilçelerinin ardından Kahramankazan’ı ziyaret eden Destici, burada Halk Pazarı'nı gezdi, ilçe merkezindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İlçe Başkanlığına da ziyarette bulunan Destici, hemşehri dernekleri tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.

Seçim çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Destici, ziyaret ettiği ilçelerde halkın Cumhur İttifakı'na yüksek oranda destek verdiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Destici, 24 Haziran'da her iki sandıktan da Cumhur İttifakı'nın galibiyetle çıkacağını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zaten karşı ittifaktakiler ümidi kesmişler. Sayın Cumhurbaşkanımızın birinci turda seçileceğini herkes kabul etmiş durumda. Benim de sahada gördüğüm bu." diye konuştu.

Milletvekili seçimleri ile ilgili algı oluşturulmaya çalışıldığını söyleyen Destici, "Bizim sahada gördüğümüz, elde ettiğimiz sonuç Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çok rahat bir şekilde çoğunluğu elde edeceği yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretlerinde Destici'ye eşlik eden Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’na büyük bir ilgi olduğunu kaydederek, "İnşallah 24 Haziran akşamı Türkiye’de yeni bir şahlanış ve kalkınma hamlesi daha başlayacak.’’ ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramankazan Mustafa Destici

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