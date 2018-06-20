"Cumhur İttifakı galibiyetle çıkacak"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Mustafa Destici, "24 Haziran günü her iki sandıktan da 'Cumhur İttifakı' galibiyetle çıkacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zaten karşı ittifaktakiler ümidi kesmişler." dedi.

Ankara’nın Çamlıdere ve Kızılcahamam ilçelerinin ardından Kahramankazan’ı ziyaret eden Destici, burada Halk Pazarı'nı gezdi, ilçe merkezindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İlçe Başkanlığına da ziyarette bulunan Destici, hemşehri dernekleri tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.

Seçim çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Destici, ziyaret ettiği ilçelerde halkın Cumhur İttifakı'na yüksek oranda destek verdiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Destici, 24 Haziran'da her iki sandıktan da Cumhur İttifakı'nın galibiyetle çıkacağını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zaten karşı ittifaktakiler ümidi kesmişler. Sayın Cumhurbaşkanımızın birinci turda seçileceğini herkes kabul etmiş durumda. Benim de sahada gördüğüm bu." diye konuştu.