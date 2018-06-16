Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, seçimlere az bir süre kaldığını belirterek, "Cumhur İttifakı değerler ittifakıdır. Bu değerler tek vatan, tek millet, tek devlet ve tek bayraktır. Biz Cumhur İttifakı ile Türkiye'yi böldürmeyeceğiz." dedi.

Boğaziçi beldesinde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Özlü, 24 Haziran seçimlerinde Düzce ve Boğaziçi beldesinden seçimlerde tam destek alacaklarından şüphe duymadıklarını kaydetti.

Özlü, "Cumhur İttifakı değerler ittifakıdır. Bu değerler tek vatan, tek millet, tek devlet ve tek bayraktır. Biz Cumhur İttifakı ile Türkiye'yi böldürmeyeceğiz. Tek devlet kalacağız ve tek millet olacağız. Tek bayrağımız olacak. Bu seçimlerde özel durumlar nedeniyle sizlerden tam destek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Beyköy beldesinde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Özlü, vatandaşların bayramını kutladı.

