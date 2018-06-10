"Cumhur İttifakı millet tarafından teveccüh görecektir"

Türk milletinin oy pusulasının da gönül pusulasının da milli ve yerli olandan, yani Cumhur İttifakı'ndan yana olduğunu belirten Adan, "Vatanı bekleyen tehlikeleri çok önceden sezerek ona göre tavır alan siyasi yapı Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Milletimiz çok iyi bilmektedir ki Milliyetçi Hareket Partisi bir ortaklığın içerisindeyse orada muhakkak memleket hayrı olacak bir iş vardır." ifadesini kullandı.

İSTANBUL (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Cumhur İttifakı'nın millet tarafından teveccüh göreceğini belirterek, "Cumhur İttifakı'nın teveccühü ile Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'yi yönetmesi en temel hak olarak ortaya çıkacaktır." dedi.

"Milliyetçi Hareket Partisi, 'Kürt sorunu çözülürken kırmızı çizgisi olmasın.' diye PKK'ya teslim olmayı vadeden Muharrem İnce gibilerle yan yana gelmez. Seçim programına Afrin'i geri alacaklarını eklemiş olan HDP'lilerle aynı çizgide buluşup, 'Afrin, Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir parçasıdır' diyenler, 'Afrin karşılığında ne verdiniz?' diyerek şehit kanını ticari araç gibi gören stratejik körlerle ve Afrin'de çarpışan bir generalin apoletlerini sökme vaadinde bulunanlarla aynı ittifakta bulunmayız, bulunmadık, bulunmayacağız. MHP'nin içinde bulunduğu yer, bu memleketin selameti için saf tutanların, ayrılıklarını değil, asgari müştereklerini ön plana çıkarıp kucaklaşanların yeridir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı'nı önerirken de referans noktası, İstiklal Harbi'ni veren kurucu milli meclisimizin hürriyet aşığı tavrı ve omuz omuza duruşundan güç almıştır."

- "Orta Doğu'da hiçbir şey bozkurt işaretsiz bir çözüme kavuşmayacaktır"

Milletin birliğine, kardeşliğine, merhametine, sevgisine kurşun sıkan bölücülerin siyasi partisinin "Sakın oy vermeyin." şeklinde propaganda yürüttüğünü vurgulayan Adan, şöyle devam etti:

"Sakın oy vermeyin, 'Çünkü 25 Haziran'da Türkiye'yi MHP yönetecek' diyor. Dolayısıyla bunun için oy vermeyin diyor. Vatan hainleri şunu bilsinler; Cumhur İttifakı bir Devlet Bahçeli projesidir. Biz bakanlık istemedik, doğrudur, fakat bir Afrin'e girilsin istedik. Afrin'deki bozkurt işareti Orta Doğu'ya şu işareti verdi; bundan sonra Orta Doğu'da hiçbir şey bozkurt işaretsiz bir çözüme kavuşmayacaktır."

MHP'nin 25 Haziran'da siyasi tarihindeki en yüksek oyu alacağını aktaran Adan, bundan sonra Türkiye'nin MHP'siz yönetilemeyeceğini kaydetti.

Adan, "Cumhur İttifakı millet tarafından teveccüh görecektir. Cumhur İttifakı'nın teveccühü ile Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'yi yönetmesi en temel hak olarak ortaya çıkacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, 3-5 holding patronunun önüne diz çökerek değil, onurlu yaşayan ayakkabı tamircisinin elini öperek siyasetini belirleyen bir siyasi harekettir. Elbette, bugün Türkiye'de 3-5 bakanlık uğruna Milliyetçi Hareket Partisi'nin kim strateji belirlediğini söylüyorsa o da alçaktır. Biz Türkiye için bir beraberlik yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin düşmanları önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin düşmanlarıdır. Milliyetçi Hareket Partisi düşmeden düşmanlar eli kolu serbest gezemeyeceklerdir." diyen Adan, Türk ya da Müslüman düşmanlarının bunu bildikleri için MHP'yi hedef aldığını sözlerine ekledi.

İl Başkanı Birol Gür'ün de selamlama konuşması yaptığı programa, MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, Feti Yıldız, MHP'li bazı milletvekilleri de katıldı.

