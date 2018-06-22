"Cumhur İttifakı seçimden sonra da devam edecek inşallah"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhur İttifakı, milletin ülkenin bekası için seçimden sonra da devam edecek, inşallah. O yüzden bu ittifakı güçlendireceksiniz. Hep destek verdiniz. Bu seçimden daha fazlasını bekliyoruz." dedi. Seçim çalışmalarını Antalya'da sürdüren Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde Cuma Pazarı esnafını ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Çavuşoğlu'na, yabancı turistler de ilgi gösterdi. Daha sonra Gazipaşa ilçesine geçen Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Antalya'ya, Gazipaşa'ya hizmete devam ettiklerini, devasa projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Çavuşoğlu, ilçeye hastane ve okullar yaptıklarını, baraj inşa ettiklerini, bir zamanlar ineklerin otladığı havaalanını hayata geçirdiklerini bildirdi. Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milletin üstünde bir güç tanımayız." dediğini hatırlatan ve 15 Temmuz'da ülkeye ihanet edenlere geçit vermeyeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Darbe gecesi, sizler fare gibi saklanırken, Recep Tayyip Erdoğan, milletiyle meydanlardaydı. Korkaklar. Korktuğunuz için bir araya geldiniz, getirdiler sizi. Proje ittifakı bu proje. Bu ittifakın neresinde millet var, milletle bir ilgisi yok. Millete yapılacak yatırımları yaptırmak istemeyenlerin, millet ile ilgisi olur mu? Güya insani olacakmış, rol yapıyor. Geçen gün gördünüz. Bir konuk evindeki resepsiyoniste, neler diyor. İnsanlar rol yapabilir ama insanların gerçek karakteri refleks ve ani durumlarda belli olur. Sahneye çıkan çocuğa bile 'Bir dakikamı yedin, in oradan' diyor. Bu çocuk belki sana sevgi gösterecek. Bunların milletle derdi yok. Güya öğretmenmiş. Bunlara ülkeyi bir teslim edin. Biz etmeyiz de hayal edin. Geçmişte neler yaptılar ama Türkiye, 'Geriye dönüş yok, yola devam' diyor. Daima ileri."

AK Parti'nin terörle mücadele ettiğine değinen Bakan Çavuşoğlu, teröristleri dağlarında, inlerinde, çukurlarında, temizlediklerini ve gömdüklerini belirtti. Bunları bu ittifaka zorlayanların, maşa gibi kullananların "Teröristler dışarı çıksın, hapishaneden çıksın." dediğini anlatan Çavuşoğlu, "Bu kadar insanımızı şehit eden, 'Türkiye'de Kürdistan diye bir devlet kuracağım, PKK terör örgütü değil' diyen, Mehmetçik'e küfredip, hapishaneden çıkarmak isteyenlere bu ülkeyi emanet eder misiniz? Bunlar Afrin'e de Diyarbakır'a da PKK'yı geri getirir. 781 bin kilometre karedeki her bir karış toprak bizimdir. Yaşayanlar da bizim milletimizdir. Biz sadece hainlere, teröristlere karşıyız. Kürt halkına da karşı değiliz. Et ve tırnak gibiyiz. O yüzden teröristleri temizleyeceğiz." diye konuştu. - Bunlar proje ittifakıdır" Mücadelenin sadece ülkede değil, dünyada da sürdürdüklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, bir tarafta sahada bir tarafta da masada çalıştıklarını bildirdi. Milletçe darbenin yenildiğini, ülkeyi ele geçiremediklerini ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Şimdi sıra geldi bunlara bir ders daha vermeye. Bunlara öyle bir ders verelim ki millet için bir şeyler üretmeyi öğrensinler. Başkalarının emrinde değil, milli ve yerli olsunlar. Tıpkı Cumhur İttifakı gibi. Cumhur İttifakı yerli ve millidir ama bunlar proje ittifakıdır. Proje çerçevesinde bir araya geldiler. Şimdi Temel Karamollaoğlu bile bunların çizgisine geldi. Bunu ne getirdi? Baskı mı, korku mu? İki milletvekili için olmaz. O yüzden bu işin içinde bir iş var. Ne zaman çıkar? Millet tarafında silleyi yediklerinde dağılır, gider. Bunlar başlarlar birbirini suçlamaya ve satmaya. Bunlar birbirlerini harcamak için taktik. Tüm hedef seçim sonrası birbirlerini nasıl yer, ayağını nasıl kaydırırız, partiyi nasıl ele geçiririz. Ama bu milletimiz bunlara gereken dersi verecek. Olayın özü şu. Bir taraftan cumhur ittifakı. Diğer tarafta 4 aday. Soruyorum şimdi. Bu ülkenin, eğitimini, sağlığını, dış politikasını, Kudüs davasını, Filistin davasını teslim edebilir miyiz? Olayın özü bu. Bunları edemiyorsak ülkeyi de hiçbir şekilde edemeyiz. Milletimiz bu soruyu sorup cevabını veriyor."