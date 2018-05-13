İSTANBUL (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "24 Haziran, hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimlerinde 'Cumhur İttifakı' zaferle çıkacak ve Türkiye'de yürütmede istikrarı temsilde adaleti sağlayarak, yeni sistemle tam anlamı ile yönetilmeye başlanacak." dedi. Destici, Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde, Alperen Ocakları tarafından düzenlenen "Birlik Şöleni"ne katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okuduğu şölende bir konuşma yapan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, tüm annelerin anneler gününü kutlayarak, şöyle devam etti: "Ramazan-ı şerifinizi şimdiden tebrik ediyorum. Rabbim Ramazan ayını tüm Müslümanlara mübarek kılsın inşallah. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Şehit Muhsin başkanımızı bir daha rahmetle anıyoruz. Yolu yolumuz, davası davamızdır. Devletimizin varlığına, milletimizin bütünlüğüne karşı olan içte ve dıştaki teröristlerle mücadele eden güvenlik güçlerine Rabbim yar ve yardımcı olsun. Bugün aynı zamanda Soma faciasının 4. yılı. Orada şehit olan, hayatını kaybeden 301 işçi kardeşimizi rahmetle anıyorum. Rabbim geride kalanlarına, ailelerine sabırlar versin. Bugün çok özel bir gün. Anneler günü. Başta annelerimiz, büyüklerimiz olmak üzere tüm annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Şehit annelerini ayrıca anıyorum. Onlara hürmetlerimi, sevgilerimi sunuyorum. Müslüman Türk toplumunda aile çok önemli. Ailede hayatının baş direği, annedir. Yuvayı yapan, birliği beraberliği yapan, annedir. Çocukların yetişmesinde eğitiminde en büyük fedakarlık, yoklukta varlıkta çileyi en ziyade anneler çeker. Özellikle Suriye'de, Irak'ta, Myanmar'da, Balkanlar'da ve bizim ülkemizde bu çileye talip olmuş annelerimizin ellerinden öpüyorum. Sadece anneler gününde değil, her gün annelerimizi anıyoruz. Biz inanıyoruz ki cennet annelerin ayaklarının altındadır."

- Irak'taki seçimler Destici, Irak'taki Türkmenlerin durumuna dikkati çekerek, "Irak'taki seçim sonuçlarında Türkmenlere sahip çıkılması gerektiğini her zaman söyledik. 10'larca yıl bizim yöneticilerimiz bizi kurtarıcı gibi gören Türkmenlere el uzatmadılar onlara sahip çıkmadılar. Bugün Allah'a hamdolsun, Türkmenlerin dertleri ile dertlenen bir Türkiye var. Biz de buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu seçimleri çok önemsiyoruz. Türkmenlere karşı sandıklarda yapılan hileler var. Oradaki konsolosluklarımız ve Dışişleri'nin harekete geçmesi ve bu haksızlıkların ortadan kalkması gerekiyor. Türkmen kardeşlerimiz oranın meclisinde en iyi şekilde temsil edilmeliler." diye konuştu. -Fransa'da Kur'an-ı Kerim için 300 imzalı bildiri Fransa'daki "Kur'an-ı Kerim" tartışmasına tepki gösteren Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fransa'da 300 sözde aydın, Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerin çıkarılması istedi. Bu İslam'a, Kur'an'a, Müslümanların inancına bir saldırıdır. İslam dünyasından bugüne kadar Hristiyanların ya da Yahudilerin ilahi kitapları ile ilgili tek bir söz duyulmadı. Biz onların inançlarına saygılıyız. Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiği, Resul-i Ekrem Efendimiz'in bize bildirdiği, hem bizden önce gönderilen peygamberlere hem de ilahi kitaplarına da iman ediyoruz. İslam'ın büyüklüğü İslam'ın evrenselliği bütün çağlara bütün zamanlara hitap etmesinin sırrı buradadır. Önce o 300 Fransız'ın beynine bunu sokmalı. Kur'an-ı Kerim, yer yüzüne gönderilmiş son ilahi dinin kitabıdır. Nasıl 610 yılında nazil olmaya başladığından beri bir harfi değişmemişse bundan sonra da kıyamete kadar böyle devam edecektir. Değil 300 kişi, 300 milyonunuz bir araya gelse tek bir harfini değiştirmeye gücünüz yetmez."

-"Cumhur İttifakı zaferle çıkacak" Destici, 24 Haziran'da hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimlerinin birlikte olacağını vurgulayarak, "Kurulduğumuz günden bugüne, 1980 darbecilerinin Türkiye'ye dayattığı anti demokratik sistemin, bunu dayatan cuntacıların sisteminin değişmesi için hep mücadele ettik. Şehit liderimiz Muhsin başkanımız da 'Biz a partisi b partisinin alternatifi değiliz bu köhnemiş düzenin alternatifiyiz' demişti. 2007 yılında cumhurbaşkanını halkın seçmesini teklif eden ilk lider Muhsin Yazıcıoğlu'ydu. Mekanı cennet olsun. Biz de onun izinden giderek bu manada yapılan bütün değişikliklere destek olduk. 16 Nisan Referandumu da bu değişikliklerin finaliydi. Ama seçimler yapılmadığı için bir kısım eski sistem bir kısım yeni sistem devam edildi. Seçimlerin yapılması ile eski sistemden kurtulmak yeni sistemle yönetilmesi için bu seçimler erkene alındı. 24 Haziran hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimlerinde 'Cumhur İttifakı' zaferle çıkacak ve Türkiye'de yürütmede istikrarı, temsilde adaleti sağlayarak, yeni sistemle tam anlamı ile yönetilmeye başlanacak." ifadelerini kullandı.

-"Mecliste herkesin temsil edilmesinden yanayız" İttifakların yasal haline getirilmesini, barajın kaldırılması ile birlikte savunan bir parti olduklarının altını çizen Destici, şöyle konuştu: "Neticede ne oldu ittifak yasası çıktı. O yasaya karşı çıkanlar da bugün ittifak yaptı, yapsınlar. Biz demokrasinin tam olarak işlemesinden yanayız. Türkiye'nin istikrarlı yönetimlerle yönetilmesinden yanayız. Çevre coğrafyalarda ülkeleri nasıl kaosa sürüklediler. Siyasete müdahale ettiler. Yönetime müdahale ettiler. Ve ondan sonra iç karışıklıklar çıkardılar. Biz bunların hiç birisine pirim vermedik vermeyeceğiz. O gün karşı çıkan ana muhalefet bugün de ittifak yapıyor. Rengarenk bir ittifak yapıyorlar. Mecliste temsil edilmenin yolu da buradan geçiyor. İttifak yapsınlar. Mecliste herkesin temsil edilmesinden yanayız. Bir oyun bile boşa gitmemesinden yanayız. Milli iradenin tam olarak oraya yansımasından yanayız. Ama bunu yaparken asla ve kat'a bölücülerle, PKK'lılarla, vatan düşmanları ile bugüne kadar gizli, kapaklı, saklı ya da açık bir anlaşma içinde olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Onunla gizli ya da açık ittifak edenler bu millete de ihanet ederler. Onlar Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değiller. Onlar siyonistlerin, kan emicilerin temsilcileri, onların uşakları, teröristleridir. Biz bunu böyle görüyoruz. Biz herkesle bir araya gelemeyiz, tokalaşamayız. Benim teröristler dışında teröristlerin sözcüleri dışında gözünün içine bakarak tokalaşmayacağım hiçbir parti lideri yoktur. Biz herkesle konuşuruz görüşürüz eleştirileri hakarete vardırmadan söylemeyi biliriz. Doğruları söylemekten çekinmeyiz. Ama teröre destek veren ile bizim işimiz olmaz. Çünkü biz vatan sevdalıyız."