HABER

Cumhur İttifakı'na 61 oda ve dernekten destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 10:20 | Son Güncelleme

Denizli Sivil Toplum Platformu, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini açıkladı

DENİZLİ (AA) - Denizli Sivil Toplum Platformunu oluşturan 61 oda ve dernek, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini bildirdi.

Platform Sözcüsü Kadir Erken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 61 dernek ve oda başkanının zaman zaman bir araya gelerek seçimler hakkında bilgi alışverişinde bulunduğunu söyledi.

Yönetim olarak AK Parti, MHP ve BBP il teşkilatlarına giderek Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini bildirdiklerini anlatan Erken, bu kararlarını açıklamalarının ardından çevre illerdeki dernek ve odalardan tebrik ve takdir telefonları aldıklarını, ilk etapta 33 derneğin destek için açıklama yaptığını, daha sonra bu sayının 61'e yükseldiğini ifade etti.

Erken, şöyle konuştu:

"Bu siyasi bir fikir değil, hakikatin söylenmesidir. Dernekler siyasete mümkün olduğunca mesafeli durmaya çalışıyor ama ümmetin ve ülkenin bekası söz konusu olunca ‘Siyaset değil hakikati konuşalım’ diyerek bir araya geldik. Cumhur İttifakı da muvaffak olur inancındayız.

Millet ve ümmet olarak hayat memat meselesi olan önemli bir seçimin arifesindeyiz. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz. Bizim değerlerimize, gelenek ve göreneklerimize en yakını Cumhur İttifakı'dır. Denizli'deki yaklaşık yüzde 10 seçmen sayısına erişebilecek bir platformuz. Sesimizi herkes duyacaktır. Toplantılar yapacağız, en son seçim günü sandıklara sahip çıkacağız. Bize düşen vazife budur. Biz olayın farkındayız. 24 Haziran, parçalanacak, birbirimizle uğraşacak veya çekimser kalınacak bir gün değildir. Bu gün el ele, omuz omuza vererek Cumhur İttifakı'nı destekleme zamanıdır."

PARTNERDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflarDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflar
Koçarlı'ya özgü lezzet 'künarlı pide'Koçarlı'ya özgü lezzet 'künarlı pide'
10 saatte hem bypass hem karaciğer nakli oldu10 saatte hem bypass hem karaciğer nakli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran cumhur cumhur ittifakı ittifak seçim

En Çok Okunan Haberler

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

İlginizi Çekebilir

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu Suruç'ta inceleme için milletvekili görevlendirdi

Kemal Kılıçdaroğlu Suruç'ta inceleme için milletvekili görevlendirdi

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!

Son dakika! TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Son dakika! TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Bakan Bülent Tüfenkci ile vatandaş arasında tartışma!

Bakan Bülent Tüfenkci ile vatandaş arasında tartışma!

Cuma namazı saat kaçta? 15 Haziran il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 15 Haziran il il Cuma namazı vakitleri

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.