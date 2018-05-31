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"Cumhur İttifakı'nın temeli 15 Temmuz'da atıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 16:38 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: - "O gün gençler bize artık AK Parti'nin bir işareti olarak sayabileceğimiz rabia işareti ile MHP’lilerin kullandığı bozkurt işaretini birlikte kullandılar. Aynı kişiler bir elinde rabia diğer elinde bozkurt işareti yaparak, eğer mesele milletin ortak meselesi ise eğer mesele bayrak, ezan ise birbirlerinden asla ayrılmayacaklarını gösterdiler. Gazi ve şehitlerimiz oldu ama Allah’a şükür memleketi de müstevlilerin o postallarına bırakmadık. Yani o gece bugün ki Cumhur İttifakı'nın temeli 15 Temmuz'da atıldı" - "Her ne kadar Cumhur İttifakı'nın karşısına farklı bir ittifakla çıkıldıysa da karşı tarafta fikir birliğinin olmadığı, maalesef birtakım batılı ülkelerin yaptığı gibi birtakım karanlık güçlerin ve terör örgütlerinin yaptığı gibi Recep Tayyip Erdoğan’ı götürelim de sonrası tufan da olsa olur zihniyeti var. Milletimiz bu zihniyeti prim vermeyecektir"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "O gün gençler bize artık AK Parti'nin bir işareti olarak sayabileceğimiz rabia işareti ile MHP’lilerin kullandığı bozkurt işaretini birlikte kullandılar. Aynı kişiler bir elinde rabia diğer elinde bozkurt işareti yaparak, eğer mesele milletin ortak meselesi ise eğer mesele bayrak, ezan ise birbirlerinden asla ayrılmayacaklarını gösterdiler. Gazi ve şehitlerimiz oldu ama Allah’a şükür memleketi de müstevlilerin o postallarına bırakmadık. Yani o gece bugün ki Cumhur İttifakı'nın temeli 15 Temmuz'da atıldı." dedi.

Recep Akdağ, temasları kapsamında ilk olarak Erzurum Ticaret Borsası'nı daha sonra da Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Duman’ı ziyaret etti.

MHP İl Başkanlığı binasına da geçen Akdağ, MHP İl Başkanlığı ile yan yana olan CHP İl Başkanlığına da girerek, partililere selam verdi.

Ardından MHP İl Başkanlığı'na geçen Akdağ, MHP İl Başkanı Naim Karataş ve partililerce karşılandı.

Akdağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Başkanı Karataş nezdinde MHP il yönetimine şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmelerle ortaya konulan ittifakın temelinin 15 Temmuz'da atıldığına işaret eden Akdağ, "15 Temmuz gecesi özellikle gençler bize 15 Temmuz ruhunu ve bu ruhtan kaynaklanacak Cumhur İttifakı'nı o günkü davranışları ile hep beraber gösterdiler." dedi.

Akdağ, o gece kalplerin ve yüreklerin hep birlikte attığını aktaran Akdağ, şunları söyledi:

"Millet, bayrak, vatan, devlet, ezan ve inançlar için fedakarlık gösterdiler. O gün gençler bize artık AK Parti'nin bir işareti olarak sayabileceğimiz rabia işareti ile MHP’lilerin kullandığı bozkurt işaretini birlikte kullandılar. Aynı kişiler bir elinde rabia diğer elinde bozkurt işareti yaparak, eğer mesele milletin ortak meselesi ise eğer mesele bayrak, ezan ise birbirlerinden asla ayrılmayacaklarını gösterdiler. Gazi ve şehitlerimiz oldu ama Allah’a şükür memleketi de müstevlilerin o postallarına bırakmadık. Yani o gece bugün ki cumhur ittifakının temeli 15 Temmuz'da atıldı."

- Cumhur İttifakı Yenikapı'da taçlandırıldı

Bu ittifakın daha sonra taçlandırıldığını kaydeden Akdağ, "Tabii bu ittifakı taçlandıran gün Yenikapı Mitingi oldu. O mitinge AK Parti ve MHP haricinde diğer partililerde katıldılar ve ben şunu söyleyebilirim bugün her ne kadar CHP, Saadet Partisi farklı bir alana doğru kaymışsa da bu anlamda bu ruhtan uzaklaşmışsa da ben tabanda insanımızın Yenikapı ruhunu taşıdığına inanıyorum." diye konuştu.

Akdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün MHP, BBP ve AK Parti bir memleket meselesi olarak gördükleri içim milli ve yerli bir ittifak gerçekleştirdiler. Dolayısıyla seçimlere birlikte hazırlanıyoruz. Ben bu vesileyle özellikle sayın Devlet Bahçeli’ye bu milli ve yerli duruşu olduğu için, mesele milletin meselesi olduğu zaman bunu partinin üzerinde gören bir anlayışa sahip olduğu için hususen teşekkür ediyorum. Her ne kadar Cumhur İttifakı'nın karşısına farklı bir ittifakla çıkıldıysa da karşı tarafta fikir birliğinin olmadığı, maalesef birtakım batılı ülkelerin yaptığı gibi, birtakım karanlık güçlerin ve terör örgütlerinin yaptığı gibi Recep Tayyip Erdoğan’ı götürelim de sonrası tufan da olsa olur zihniyeti var. Milletimiz bu zihniyeti prim vermeyecektir."

MHP İl Başkanı Naim Karataş ise Akdağ’a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini bildirerek, "MHP olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın destekçisiyiz, her zaman sahadayız ve çalışıyoruz. Biz taban olarak her zaman destekçisi olduğumuzu ifade ediyoruz. Erzurum’da etrafımıza baktığımızda Cumhur İttifakı'nın yüzde 85’in üzerinde bir oy potansiyeli bekliyoruz. Her zaman seçmenimize ulaşmamız gerekiyor. Gitmediğimiz, tutmadığımız el bizden değildir. Vatandaşlarımız MHP ve AK Parti'den çok şeyler bekliyorlar. Onların beklentilerini 24 Haziran'da karşılayacağız ve bu şöleni iki parti yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Akdağ’a, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile partililer eşlik etti.

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