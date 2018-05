"Cumhur İttifakı'nın temeli 15 Temmuz'da atıldı"

"Bugün MHP, BBP ve AK Parti bir memleket meselesi olarak gördükleri içim milli ve yerli bir ittifak gerçekleştirdiler. Dolayısıyla seçimlere birlikte hazırlanıyoruz. Ben bu vesileyle özellikle sayın Devlet Bahçeli’ye bu milli ve yerli duruşu olduğu için, mesele milletin meselesi olduğu zaman bunu partinin üzerinde gören bir anlayışa sahip olduğu için hususen teşekkür ediyorum. Her ne kadar Cumhur İttifakı'nın karşısına farklı bir ittifakla çıkıldıysa da karşı tarafta fikir birliğinin olmadığı, maalesef birtakım batılı ülkelerin yaptığı gibi, birtakım karanlık güçlerin ve terör örgütlerinin yaptığı gibi Recep Tayyip Erdoğan’ı götürelim de sonrası tufan da olsa olur zihniyeti var. Milletimiz bu zihniyeti prim vermeyecektir."

Bu ittifakın daha sonra taçlandırıldığını kaydeden Akdağ, "Tabii bu ittifakı taçlandıran gün Yenikapı Mitingi oldu. O mitinge AK Parti ve MHP haricinde diğer partililerde katıldılar ve ben şunu söyleyebilirim bugün her ne kadar CHP, Saadet Partisi farklı bir alana doğru kaymışsa da bu anlamda bu ruhtan uzaklaşmışsa da ben tabanda insanımızın Yenikapı ruhunu taşıdığına inanıyorum." diye konuştu.

MHP İl Başkanı Naim Karataş ise Akdağ’a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini bildirerek, "MHP olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın destekçisiyiz, her zaman sahadayız ve çalışıyoruz. Biz taban olarak her zaman destekçisi olduğumuzu ifade ediyoruz. Erzurum’da etrafımıza baktığımızda Cumhur İttifakı'nın yüzde 85’in üzerinde bir oy potansiyeli bekliyoruz. Her zaman seçmenimize ulaşmamız gerekiyor. Gitmediğimiz, tutmadığımız el bizden değildir. Vatandaşlarımız MHP ve AK Parti'den çok şeyler bekliyorlar. Onların beklentilerini 24 Haziran'da karşılayacağız ve bu şöleni iki parti yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Akdağ’a, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile partililer eşlik etti.