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Cumhurbaşkanı adayları için dakikada 550-600 imza

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 16:13 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimi adaylık başvurusu kabul edilen dört aday için, saat 14.31 itibariyle 118 bin 24 kişi imza attı.

Cumhurbaşkanı adayları için dakikada 550-600 imza

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimi adaylık başvurusu kabul edilen dört aday için, saat 14.31 itibariyle 118 bin 24 kişi imza attı. Türkiye genelinde dakikada 550- 600 kişinin imza attığı kaydedildi.
Adaylık için başvuruları kabul edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Demokrat Parti Genel Başkanı Vecdet Öz için Antalya'da vatandaşlar ilçe seçim kurullarında imza atmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren ilçe seçim kurullarına gelen vatandaşlar, destekledikleri ismin adaylığı için imza veriyor.
Antalya'da İl Seçim Kurulu ile Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu ilçe seçim kurullarının bulunduğu eski Adliye Sarayı önünde İYİ Parti, Saadet Partisi ve Vatan Partisi temsilcileri stant kurdu. İmza vermeye gelen vatandaşlara, stantlarda görevli partililer yardımcı oldu. İmza atan vatandaşlara verilen belgeler ise yine parti yöneticileri tarafından toplanıyor.
YSK'nın imza atan vatandaşlara verdiği belgelerde, toplam imza sayısı da belirtiliyor. Buna göre, saat 14.30'da Muratpaşa 1'inci İlçe Seçim Kurulu'nda imza atan bir vatandaş, 118 bin 24'üncü kişi oldu. Parti yetkilileri, Türkiye genelinde dakikada yaklaşık 550- 600 imza atıldığını belirtti.

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Cumhurbaşkanı adayları için dakikada 550-600 imzaCumhurbaşkanı adayları için dakikada 550-600 imzaCumhurbaşkanı adayları için dakikada 550-600 imza

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