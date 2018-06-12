Cumhurbaşkanı adaylarının medya karnesi belli oldu

İSTANBUL, (DHA) - 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala, adayların medya karneleri de belli oldu. 1 Mayıs - 12 Haziran tarihleri arasında yazılı basın özelinde gerçekleştirilen araştırmada, en çok konuşulan aday 46 bin 462 haberle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Aynı zamanda 2018 yılının en çok konuşulan başlığı '24 Haziran Seçimleri'nin nasıl sonuçlanacağı, medyanın da en çok merak ettiği konular arasında başı çekti. Medya takip kurumu Ajans Press, seçimler öncesi 1 Mayıs - 12 Haziran tarihleri arasında yazılı basın özelinde gerçekleştirdiği medya araştırmasında, en çok konuşulan adayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu belirlendi. Erdoğan ile ilgili belirtilen tarih aralığında 46 bin 462 haber yapıldı.

İNCE 17 BİN 204 HABERE KONU OLDU

Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, gerçekleştirilen medya incelemesinde 17 bin 204 yazılı basın haberiyle en çok konuşulan ikinci aday olurken, İYİ Parti genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener 10 bin 266 haberle listenin üçüncü sırasında yer aldı.