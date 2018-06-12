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Cumhurbaşkanı adaylarının medya karnesi belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 11:04 | Son Güncelleme

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala, adayların medya karneleri de belli oldu.

Cumhurbaşkanı adaylarının medya karnesi belli oldu

İSTANBUL, (DHA) - 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala, adayların medya karneleri de belli oldu. 1 Mayıs - 12 Haziran tarihleri arasında yazılı basın özelinde gerçekleştirilen araştırmada, en çok konuşulan aday 46 bin 462 haberle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Aynı zamanda 2018 yılının en çok konuşulan başlığı '24 Haziran Seçimleri'nin nasıl sonuçlanacağı, medyanın da en çok merak ettiği konular arasında başı çekti. Medya takip kurumu Ajans Press, seçimler öncesi 1 Mayıs - 12 Haziran tarihleri arasında yazılı basın özelinde gerçekleştirdiği medya araştırmasında, en çok konuşulan adayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu belirlendi. Erdoğan ile ilgili belirtilen tarih aralığında 46 bin 462 haber yapıldı.

İNCE 17 BİN 204 HABERE KONU OLDU

Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, gerçekleştirilen medya incelemesinde 17 bin 204 yazılı basın haberiyle en çok konuşulan ikinci aday olurken, İYİ Parti genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener 10 bin 266 haberle listenin üçüncü sırasında yer aldı.

KARAMOLLAOĞLU 4 BİN HABERLE DÖRDÜNCÜ SIRADA YER ALDI

Saadet Partisi genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, hakkında çıkan 4 bin 504 haberle listenin dördüncü sırasında yer alırken, Halkların Demokratik Partisi’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş 3 bin 523 yazılı basın haberiyle en çok konuşulan adaylar arasında beşinci sıraya yerleşti. Vatan Partisi genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek ise, hakkında çıkan bin 970 haberle listenin son sırasında yer aldı.

'CUMHUR İTTİFAKI' EN ÇOK KONUŞULAN İTTİFAK OLDU

PRNet ve ITS Medya’nın gerçekleştirdiği incelemede ise, seçime katılacak ittifakların konuşulma oranları da belli oldu.'Cumhur İttifakı' mayıs ayından itibaren 11 bin 894 haber çıkışıyla en çok konuşulan ittifak olurken,'Millet İttifakı' ise 4 bin 287 haberle konuşuldu.

(FOTOĞRAF)

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