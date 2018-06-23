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Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 19:37 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek: - "HDP, PKK'nın koludur. Kimse kimseyi aldatmasın. Uyarıyoruz, HDP ile ittifak kuranlar Türkiye'nin bölünmesinden başka neye hizmet ediyorlar? Başarıya ulaşma şansları sıfırdır" - "Amerika ve İsrail planlarında rol alanlar, AKP iktidarına son veremez" - "Cumhurbaşkanlığı görevini verirseniz Amerika'nın silah ambargosuna cevabımız hazırdır. İncirlik Üssü'nü Amerikan uçağına ve askerine kapatacağız. Bütün üsler Türk ordusunun denetimi altına alınacak"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, "HDP, PKK'nın koludur. Kimse kimseyi aldatmasın. Uyarıyoruz, HDP ile ittifak kuranlar Türkiye'nin bölünmesinden başka neye hizmet ediyorlar? Başarıya ulaşma şansları sıfırdır." dedi.

Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmaları TRT'de yayımlandı.

Perinçek konuşmasında, yeni bir dünya kurulduğunu, Türkiye'nin yeni dünyadaki yerini alacağını belirtti.

"Başı dik, üreten Türkiye olacak." diyen Perinçek, Türkiye'nin, Atatürk'ün Çankayasından yönetileceğini söyledi.

Perinçek, "Silivri duvarını yıktık, ordumuzu esaretten kurtardık. Ermeni soykırımı yalanını yerle bir ettik. 15 Temmuz gecesi FETÖ darbesini bastırmada, tarihi bir görev yaptık. Komşularımızla neredeyse kanlı bıçaklı oluyorduk, derhal Şam'a Moskova'ya Tahran'a gittik ve ilişkilerimizi onardık." diye konuştu.

Amerika'nın sözde müttefik olduğunu, Türkiye'ye silah ambargosu koyduğunu, PKK'ya 5 bin tır silah verdiğini ifade eden Perinçek, "AK Parti iktidarı ve sözde muhalifleri hala Amerika'nın önünde iki büklüm. Amerika'nın neresi müttefik?" dedi.

Perinçek, Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceklerini, kadrolarının devletin ve toplumun en birikimli kadroları olduğunu ifade etti.

Bol keseden vaatlerde bulunanların dürüst olmadığını ileri süren Perinçek, "Kaynak var. Kaynakları faizciye, hortumcuya, rantçıya, dolar ve borsa vurguncusuna yedirmeyeceğiz. Yolsuzluk mahkemeleri kuruyoruz. Hortumlanan devlet kaynaklarını, yeniden milletin hazinesine koyacağız. Uluslararası tefecilerin borsa oyunlarıyla kanımızı emmesine son vereceğiz. Paranın giriş çıkışını denetleyeceğiz." ifadesini kullandı.

- "Anayasa tasarısı hazır olan tek parti biziz"

Çiftçilerden tarımda büyük bir üretim atağına hazır olmalarını isteyen Perinçek, büyük sanayinin ara mallarının dışarıdan alınmayacağını, sanayi kentlerinde üretileceğini kaydetti.

Amerika ve İsrail'in Doğu Akdeniz planını bozacaklarını vurgulayan Perinçek, "Bunun için gerekli ittifakı oluşturuyoruz. Cumhurbaşkanlığı görevini verirseniz, Amerika'nın silah ambargosuna cevabımız hazırdır. İncirlik Üssü'nü Amerikan uçağına ve askerine kapatacağız. Bütün üsler Türk ordusunun denetimi altına alınacak." şeklinde konuştu.

Perinçek, şunları kaydetti:

"Bölgemizde savaşı önleyecek ülke Türkiye'dir. Bugün savaşı önlemenin biricik yolu Amerika ve İsrail tehdidine karşı Batı Asya ülkeleriyle dayanışmadır. Bu nedenle savaşı önleyecek hükümet Vatan Partisi hükümetidir. Buradan PKK'nın aldattığı insanlara sesleniyorum, Amerikan emperyalistlerinin elinize verdiği silahları yere atın. Bu onursuzluğu taşımayın. Amerika ve İsrail'in verdiği mermileri Mehmetçiğe sıkmayın, ihanete son verin.

Cumhurbaşkanlığı rejimi, Millet Meclisi'nin hükümet kurma ve denetleme yetkilerini yok ederek milletin egemenliğine ağır darbe indirmiştir. Kurulan sistem mafya tarikat diktasıdır. Vatan Partisi olarak parlamenter demokrasiyi yeniden kurumlaştıracağız. Şu anda anayasa tasarısı hazır olan tek parti biziz. Milliyetçi, halkçı, devrimci anayasa önerimizi milletimize sunduk."

- "Meclis'e giren milletvekillerinden yarıdan fazlası kadın olacak"

FETÖ gibi terör örgütlerinin devlet ve toplumdan temizlenmesi için terör suçuna karışanlarla mücadelenin yetmeyeceğine vurgu yapan Perinçek, cemaat ve tarikat mensuplarını eğiticeklerini, Cumhuriyet kültürüne kazandıracaklarını söyledi.

Perinçek, din görevlisi yetiştirmek için imam hatip okullarının gerekli olduğunu, ihtiyaç fazlası olan imam hatip okullarını normal liselere çevireceklerini belirtti.

Vatan Partisi'nin yüzde 10 barajını geçmesi halinde parti listelerinden Meclis'e giren milletvekillerinden yarıdan fazlasının kadın olacağını aktaran Perinçek, bunun Türkiye tarihinde bir devrim olduğunu dile getirdi.

Doğu Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AKP iktidarından kurtulmak adına HDP'yi, başka deyişle PKK'yı Meclis'e sokma planları sahneleniyor. HDP, PKK'nın koludur. Kimse kimseyi aldatmasın. Uyarıyoruz, HDP ile ittifak kuranlar Türkiye'nin bölünmesinden başka neye hizmet ediyorlar? Başarıya ulaşma şansları sıfırdır. Amerika ve İsrail planlarında rol alanlar, AKP iktidarına son veremez. Tersine AKP iktidarını güçlendirirler. AKP iktidarından ancak Vatan Partisi önderliğinde kurtulabiliriz."

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Doğu Perinçek propaganda konuşmaları Vatan Partisi

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