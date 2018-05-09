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Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzada son gün

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 09:35 | Son Güncelleme

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde seçmenler tarafından aday gösterilen isimler için ilçe seçim kurullarına imza verme işlemi bugün sona eriyor - Seçmenler, aday göstermek istedikleri adaylar için saat 20.00'ye kadar ilçe seçim kurullarına imza verebilecek

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde seçmenler tarafından aday gösterilen isimler için ilçe seçim kurullarına imza verme işlemi bugün sona eriyor.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) belirlenen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvim uyarınca, seçmenlerin cumhurbaşkanı adayı göstermek istedikleri isim için imza verme işlemi 4 Mayıs'ta başladı.

Seçmenlerin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak üzere başvuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz için süreç sona erecek.

Seçmenler bugün saat 20.00'ye kadar cumhurbaşkanı adayı göstermek istedikleri isim için ilçe seçim kurullarına imza verebilecek.

YSK, cumhurbaşkanı geçici aday listesini yarın ilan edecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise 13 Mayıs'ta ilan edilecek ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

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