Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gürcan'dan aile içi iletişim semineri

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, ailenin geniş bir kavram olduğunu belirterek, "Öncelikle insanlık ailesi mensubuyuz, İslam ümmetinin bir mensubuyuz, Türk milleti ailesinin mensubuyuz, Sakarya ailesinin mensubuyuz ve kendi ailemizin mensubuyuz. Biz çok kocaman bir aileyiz ve aile dediğimiz şeyde benim birebir, yüz yüze muhatap olduğum ve mümkün olan bir şekilde terk edemeyeceğim her tür insan grubu bunun içine girer." dedi.
Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) düzenlenen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kadın Akademisi açılış programına katılan Gürcan, aile içi iletişim konulu seminer verdi.
Aile kavramının geniş olduğunu aktaran Gürcan, "Öncelikle insanlık ailesi mensubuyuz, İslam ümmetinin bir mensubuyuz, Türk milleti ailesinin mensubuyuz, Sakarya ailesinin mensubuyuz ve kendi ailemizin mensubuyuz. Biz çok kocaman bir aileyiz ve aile dediğimiz şey de benim birebir, yüz yüze muhatap olduğum ve mümkün olan bir şekilde terk edemeyeceğim her tür insan grubu bunun içine girer." ifadelerini kullandı.
Gürcan, insanın kendi yakınlarıyla kurduğu iletişim en iyi iletişim olduğunu dile getirerek, katılımcılara "Aile İçi İletişim"le ilgili tavsiyelerde bulundu.
Program sonunda Gürcan'a çiçek ve hediye takdim edildi.
Gürcan, programı kapsamında SGM'de açılan kursları gezerek, çocuklarla sohbet etti.
Programa, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Işıksu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Arif Özsoy, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, belediye çalışanları ile vatandaşlar katıldı.
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