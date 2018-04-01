Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gürcan'dan aile içi iletişim semineri

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, ailenin geniş bir kavram olduğunu belirterek, "Öncelikle insanlık ailesi mensubuyuz, İslam ümmetinin bir mensubuyuz, Türk milleti ailesinin mensubuyuz, Sakarya ailesinin mensubuyuz ve kendi ailemizin mensubuyuz. Biz çok kocaman bir aileyiz ve aile dediğimiz şeyde benim birebir, yüz yüze muhatap olduğum ve mümkün olan bir şekilde terk edemeyeceğim her tür insan grubu bunun içine girer." dedi.

Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) düzenlenen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kadın Akademisi açılış programına katılan Gürcan, aile içi iletişim konulu seminer verdi.

Aile kavramının geniş olduğunu aktaran Gürcan, "Öncelikle insanlık ailesi mensubuyuz, İslam ümmetinin bir mensubuyuz, Türk milleti ailesinin mensubuyuz, Sakarya ailesinin mensubuyuz ve kendi ailemizin mensubuyuz. Biz çok kocaman bir aileyiz ve aile dediğimiz şey de benim birebir, yüz yüze muhatap olduğum ve mümkün olan bir şekilde terk edemeyeceğim her tür insan grubu bunun içine girer." ifadelerini kullandı.