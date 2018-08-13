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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral: Ekonomik kurtuluş savaşını veriyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 14:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Türkiye'nin 'ekonomik kurtuluş savaşı' verdiğini söyledi. Saral, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Şimdi yanınızda bulunan kişilere iyi bakın. Ve onlara sıkıca sarılın. Unutmayın gelecek güzel günleri yanınızdakilerle, ülkece 80 milyon ile inşa edeceğiz. Artık sözleri bırakıp eyleme geçme vakti' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral: Ekonomik kurtuluş savaşını veriyoruz

ABD ile Türkiye arasındaki gerilim sürerken Türk Lirası da döviz karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral konuya ilişkin olarak yaptığı yorumda Türkiye'nin 'ekonomik kurtuluş savaşı' verdiğini söyledi.

Müttefik olarak kabul edilen ülkelerden Türkiye'ye tehdit niteliğinde açıklamalar geldiğini belirten Saral, ''Bizim bizden başka dostumuz yok'' diyerek ''Allah bu savaşta yar ve yardımcımız olsun'' ifadesini kullandı.

Oktay Saral'ın kişisel twitter hesabında yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

''Ekonomik kurtuluş savaşını veriyoruz. An geliyor döviz makroekonomik göstergelerden farklı şekilde değişiklikler gösteriyor, an geliyor müttefikimiz kabul edilen ülkelerden tehdit niteliğinde açıklamalar duyuyoruz.

''Her birinde şaşkınlığımız bir kat daha artarken, dili, dini, ırkı, mezhebi farketmeksizin Türk kimliği ile bu topraklarda üreten, gelecek güzel yarınlara inanan 80 milyon olarak mücadelemize devam ediyoruz.

''Hiç şüphesiz ki; bugün dünden hepimiz için daha farklı. Önümüzdeki sınavın farkında olarak eskisinden daha fazla üretmeliyiz. Daha fazla çalışmalı, daha çok yerli malı tercih etmeliyiz.

''Allah bu savaşta yar ve yardımcımız olsun''
''Hiçbir şey yapamıyorsak çevremizi temiz tutmak dahi bu ülkeye bir hizmet olduğu bilinciyle hareket etmeliyiz.

''Şimdi yanınızda bulunan kişilere iyi bakın. Ve onlara sıkıca sarılın. Unutmayın gelecek güzel günleri yanınızdakilerle, ülkece 80 milyon ile inşa edeceğiz. Artık sözleri bırakıp eyleme geçme vakti.

''Tarihin bize defalarca gösterdiği bir durum var; bizim bizden başka dostumuz yok. İşte bu şiar ile hemen şuandan itibaren daha çok üretmeye, çalışmaya başlayalım.

''Geleceği birlikte inşa edeceğiz. İyi ki varız. İyi ki bir’ iz. Allah bu savaşta yar ve yardımcımız olsun.''

oktay-saral

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
Hem ülkenin yarısını terörist ilan et hem 80 milyon birlikte savaş veriyoruz de.Yersen
fetocu ve vatan hainleri hariç siz onların sınıfında iseniz sorun yok
abi şunları konusturmayin allah aşkına konustukca dolar çıkıyor
sonuna kadar hükümetimizin ve cumhurbaşkanımızın arkasındayız...bu günlerde geçecek elbet
@c.berberoglu merak etme hükümette senin arkanda :)
Üreten çalışan çabalayan bir sürü insan şu anda sayenizde ya işsiz ya hapis yatıyor. Çok fazla adaletsizlik yaptınız ve ülkece bunun bedelini ödeyeceğiz. Fetö yü ülkenin başına bela eden sizler o belaya kapılıp ülkesine hizmet ettiğini sanan gençleri örgüt üyesi diye hapse tıktınız.
altı üstü bi ekonomi la sanki topla tüfekle mücadele veriyoruz.. koca memlekette imam hatipten olmayan şöyle kafası çalışan adamlara mevki verseydiniz de bu duruma düşmeseydik..kafanız çalışsaydı da memleketi bu hale sürüklemeseydiniz icraat yapsaydınız satmak yerine üretseydiniz.. şimdi sivri zekalılar tank yaptık top yaptık diyecek :)
Batan Titanik'teki esas oğlanla esas kız gibi mi sarılalım?
hangi 80 milyon kucaklaşacak.yarısını vatan haini,fetöcü,pkk lı yaptığınız.hdp ye oy verenler hesap verecekler dediğiniz 10 milyoninsanlamı kucaklaşacaksınız.
her dediğiniz bir öncekinden komik,ya çok zekisiniz yada çok gerizekalı.
80 Milyon cokdan aşdık. suriyeliler ile birlik de 87 milyon olduk.
yapacağımız şeyi direk söyleyin bizde uygulayalım dolaylı yollardan söylemeyin geçen her vakit bizim aleyhimize işliyor bu iş artık Türkiye meselesi oldu
Hükümet acil istafa etmeli hemde hemen Bu ekonomik krizin tek sorumlusu AKP hükümetidir.
fırsat buldunuz ya yine başlayın. türkiye amerika ile değil önce sizin hakkınızı vermeli...
Ulkeyi batırmanizi bile vatan millet meselesi yaptınız ya pes doğrusu.16 senedir har vurup harman savurmanın sonucu bu.hikaye okumayı millete.adamgibi ekenomi politikası uygulayin
Evet, vee düşman içerde... Erdoğan'ın 16 yılda yaptıkları , Tarım turizm hayvancılık bitti. Nakit para betona gömüldü. Milyarlarca dolar borca batıldı. Halk bölünüp, birbirini düşman edildi. Abd'nin operasyon yapabilmesi için "diktatörlük" bahaneside başkanlık sistemiyle hazırlandı. Milyonlarca mülteci iç savaşı büyütüp yaymak için ülkenin her yanına konuşlandırıldı. Tıkır tıkır Bop için herşey hazırlandı.
Düşüyoruz sanırım.
İki tane bebeğim var..günde 3 öğün süt içiyor..gerekirse o iki bebeğimin sütünü bir öğüne indiririm..gıdım gıdım veririm..fakat sen DİK DUR REİS..içimizdeki hainlere karşıda dışımızdakilere karşıda dik dur..EĞİLME ÜLKÜCÜLER de SENİNLE..
allahım şaka gibi tamam sarılıyorum hemen tövbe tövbe
NE KURTULUŞ SAVAŞLARIYMIŞ ARKADAŞ 100 YIL SAVAŞLARINA BENZİYOR BİRİ BİTİYOR BİRİ BAŞLIYOR
TÜRKÜN TÜRKTEN BAŞKA DOSTU YOKTUR. DEVLET MİLLET EL ELE İNŞALLAH BUNU ATLATACAĞIZ. ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN....
baş danışman güzel söylemiş kenetlenecek millet diğe de kurtluş savaşında oldupu gibi ama bir sey unutmuş bu millet kenetlenir de baş da olan bir mustafa kemal atatürk yok o ne olacaak zaten başta yöneten kişiler bu durumu bir türlü bertaraf edemedikleri için devamlı aynı cümle bi olalım hakımız bu değil vs edebiyat parçalıyor damatta aynı danışman da aynı hepsi aynı kagıt üzerinden aynı kelimeleri okuyor demek ki hepsinin ustası aynı cıkar yolda bulabilecekelerine kendileri de inanmıyor sanırım bozuk plak gibi hep aynı şarkı çalıyor
2. 15 temmuz yaşıyoruz sayenizde
iyide son 5 yılda artıyor bu döviz ? üretim yapmıyan betona yatırım yapan bir ülke olara yap işlet derseniz yapıp işletir birileri bizi.mesele çok açık ama anlıyan yok.bu enkaz sizin eseriniz.
"mumtazeryalar" BAK,BEN OY,MOY VERMEDİM BİR! SÖZ KONUSU VATAN İSE,GERİSİ TEFERRUATTIR! BU İKİ! KOL KIRILIR,YEN İÇİNDE KALIR,ÜÇ!!! DAHA SAYAYIM MI? ÜLKE ELDEN GİTMİŞ,SEN HALA OY DERDİNDESİN!!!
şimdi hareket zamanıymış. 16 yıldır ne mok yediniz yalancı üçkağıtçılar
batıyormuyuz hiç bir şey anlamadım sıkı sıkı sarılın derken ne anlama geliyor
100/50 kurtarsın sizi nede olsa 100/50 sizin gözünüzde terörist insanlar
İMF ye borç bile verebiliriz denilen bol miktarda badem bıyıklı beyaz kefenli içeren sanal parayı sürsek dolar sabah üç tl..!
Hele şuraya bakın ! Biri damadı biri hemşehrisi, biri saral biri pekerler, biri şahinler biri bilmem neler. Ekonomiden zerre anlamayan, kalabalık olunca birbirlerinden güç alıp mazlum kimsesiz güçsüz işçinin garibanın ümmüğüne çöken geçmişlerini incelesiniz her türlü yolsuzluğa illegalliğe çıkacak tipler danışman, bakan bilmem ne.. Bu ülkenin ekonomisi nasıl çökmesin?
pkk dan kötü oldu bu ekonomi
Bir tane milletvekili, siyasetçi, sanatcı duymadık dolarını bozduran! milletvekili maaşları öğretmen maaşına düşürülsün, devlet tasarruf tedbirleri açıklasın biz de uyalım ama önce sizden icraat görelim
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