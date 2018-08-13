Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral: Ekonomik kurtuluş savaşını veriyoruz

ABD ile Türkiye arasındaki gerilim sürerken Türk Lirası da döviz karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral konuya ilişkin olarak yaptığı yorumda Türkiye'nin 'ekonomik kurtuluş savaşı' verdiğini söyledi.

Müttefik olarak kabul edilen ülkelerden Türkiye'ye tehdit niteliğinde açıklamalar geldiğini belirten Saral, ''Bizim bizden başka dostumuz yok'' diyerek ''Allah bu savaşta yar ve yardımcımız olsun'' ifadesini kullandı.

Oktay Saral'ın kişisel twitter hesabında yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

''Ekonomik kurtuluş savaşını veriyoruz. An geliyor döviz makroekonomik göstergelerden farklı şekilde değişiklikler gösteriyor, an geliyor müttefikimiz kabul edilen ülkelerden tehdit niteliğinde açıklamalar duyuyoruz.

''Her birinde şaşkınlığımız bir kat daha artarken, dili, dini, ırkı, mezhebi farketmeksizin Türk kimliği ile bu topraklarda üreten, gelecek güzel yarınlara inanan 80 milyon olarak mücadelemize devam ediyoruz.

''Hiç şüphesiz ki; bugün dünden hepimiz için daha farklı. Önümüzdeki sınavın farkında olarak eskisinden daha fazla üretmeliyiz. Daha fazla çalışmalı, daha çok yerli malı tercih etmeliyiz.