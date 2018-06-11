Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Zonguldak'ta

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, dünyanın farklı coğrafyalarında çok farklı çatışma ortamları olurken Türkiye’nin çok güçlü durması gerektiğinin vurgulayarak, "24 Haziran Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, güçlü bir lider, güçlü bir hükümet, güçlü bir parlamento olmazsa Türkiye sendelemek değil, çok ağır bir saldırıyla karşı karşıya kalacak." dedi.

Oruç, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde muhtarlar derneği ziyaretinde yaptığı konuşmada, doğup büyüdüğü ilçede olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak ve Ereğli mitinglerine halkın yoğun ilgi gösterdiğini belirten Oruç, vatandaşlara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Erdoğan'ın, muhtarlara özel bir önem verdiğini, Külliye'de yaptığı toplantılarla da muhtarların talep ve önerilerini dinlediğini anlatan Oruç, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız, toplumun dertleriyle, sıkıntılarıyla dertleniyor. Çünkü dertlenmek bir anlamda çözüm de bulmaktır. Muhtarlar denince de kendisine, 'muhtar bile olamaz' manşetleri atılan bir süreçten önce Başbakanlığa ardından Cumhurbaşkanlığına gelmiş olan bir siyasetçi Cumhurbaşkanımız. Bir lider ve gerçek anlamda Türkiye tarihinde toplumun çok farklı kademeleriyle dokunma, iletişim kurma anlamında da çok farklı noktada olan bir lider. Türkiye öyle bir dönemden geçiyor ki işte yakın coğrafyasına bakıyorsunuz Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'yi tehdit eden bir süreç var. Dünyanın farklı coğrafyalarında çok farklı çatışma ortamları olurken Türkiye'nin çok güçlü durması gerekiyor. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, güçlü bir lider, güçlü bir hükümet, güçlü bir parlamento olmazsa Türkiye sendelemek değil, çok ağır bir saldırıyla karşı karşıya kalacak. Benzerini 15 Temmuz'da gördük. Şu anda seçim kampanyası oldukça iyi bir şekilde gidiyor. Sizlerin de destek vereceğinize eminim." ifadesini kullandı.

Muhtarların sorularını yanıtlayan Oruç'a, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AK Parti Zonguldak milletvekili adayı Polat Türkmen'in yanı sıra AK Parti İlçe yöneticileri eşlik etti.

Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç da ilçede yaşanan sorunlara ilişkin Oruç ve Türkmen'e bilgi verdi.

