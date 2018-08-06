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Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Haydar Ali Yıldız atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 03:40 | Son Güncelleme

Sağlık Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Haydar Ali Yıldız'ın atanması hakkındaki Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Haydar Ali Yıldız atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Sağlık Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına ise Haydar Ali Yıldız atandı.

AA'nın haberine göre Resmi Gazete'deki bir başka atama kararına göre de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne Turan Konak getirildi.

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Haydar Ali Yıldız Cumhurbaşkanı başdanışmanlığı

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