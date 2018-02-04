Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1)

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP 36. Olağan Kurultayı'na ilişkin, "Kongreler, siyasi partilerin kendi iç meselesidir. Burada zaten malum önce 4-5 aday konuşulurken, sonunda 2 adaya düştü ve seçimi kaybeden kişinin yaptığı açıklamalar zaten kongrenin akıbetini, içeriğini, yapısını gayet güzel bir şekilde tanımlıyor. Bunun dışında bizim CHP kongresi ile ilgili söyleyecek hiçbir sözümüz olamaz." dedi.

Erdoğan, Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ziyarette, Kudüs'ün statüsüyle ilgili yeni bir gelişmenin gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine Erdoğan, Türkiye'nin 1 milyar 700 milyonluk İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığını yürüttüğünü, Papa Franciscus'un da Katolik dünyasının başındaki kişi olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu iki önemli blok, şu anda bu bölgede adeta belirleyici bir unsur konumundadır. Zira Kudüs'te atılan adımda gerek Papa Franciscus'un gerekse bizlerin hatta bizim de dışımızdaki birçok ülkenin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylamada katkılarını bir kenara koymak mümkün değil. ABD yanında sadece İsrail'i bulmuştur ve yalnız kalmıştır. Diğer 6-7 tane, ki onlara ülke demek bile zor, adeta Türkiye'nin birer ilçesi mesafesinde olan ama adı ülke olan toplamda 8 ülke diye kabul edelim. Ama karşısında çok ciddi bir katılım oldu ve bu katılımla da bu yaklaşıma 'Hayır' denildi. Bundan sonraki süreç de 'Gelin Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak kabul edin.' Gelinecek nokta bu. Şimdi biz buna çalışıyoruz. Bunun dışındaki gelişmeleri de doğru bulmuyoruz. Amerika'nın şu andaki yaklaşımı zaten tamamıyla doğru olmayan ve 'Ben yaptım oldu.' anlayışına dayalı bir gelişmedir. Amerika burada yalnızlıkları oynamıştır. Bugüne kadar gelen yönetimlerden Sayın Trump gibi düşünenler çok oldu ama bu adımı atmadılar, böyle bir adıma yaklaşmadılar. Çünkü dünyadan alacakları tepkiyi biliyorlardı. O tepkiyi bildikleri için bu adımı atmadılar. Sayın Trump maalesef böyle bir adımı atmak suretiyle çok yanlış ve kendisini dünyada yalnızlığa itecek bir adımı attı. Her şey güçle olmuyor. Ekonomik gücünüz olabilir, silah gücünüz olabilir, her şeyiniz olabilir ama unutmayalım ki siyasi güç çok ama çok önemlidir. Nitekim o cevap da siyasi gücün tecelli etmiş olmasıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP 36. Olağan Kurultayı'na ilişkin, "Kongreler, siyasi partilerin kendi iç meselesidir. Burada zaten malum önce 4-5 aday konuşulurken, sonunda 2 adaya düştü ve seçimi kaybeden kişinin yaptığı açıklamalar zaten kongrenin akıbetini, içeriğini, yapısını gayet güzel bir şekilde tanımlıyor. Bunun dışında bizim CHP kongresi ile ilgili söyleyecek hiçbir sözümüz olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)