Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1)

Bir gazetecinin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarını hatırlatması üzerine Erdoğan, "Ben müsaadelerinizi alarak, bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Zaten Sayın Gül, değerlendirmeleri kendileri de yaptılar. Sadece sizlere de teşekkür edeceğim. Seçim meydanı herkese açıktır. Seçim meydanı da bu noktada temenni ederiz ki her siyasi parti adayını belirler, ona göre de bizler kampanyamızı çok daha değerli kılacak adımlarımızı atarız." diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilişkin, "Ben müsaadelerinizi alarak, bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Zaten Sayın Gül, değerlendirmeleri kendileri de yaptılar. Sadece sizlere de teşekkür edeceğim. Seçim meydanı herkese açıktır. Seçim meydanı da bu noktada temenni ederiz ki her siyasi parti adayını belirler, ona göre de bizler kampanyamızı çok dana değerli kılacak adımlarımızı atarız." dedi.

- "Öğrenci sayısı itibarıyla nitelik-nicelik, bunu yakalamamız lazım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Üniversitesi'nde bölünmeye dair ciddi bir tepki var, özellikle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden. Kendisi de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olan Aziz Sancar ile dün görüştünüz. Bu konuda size akseden veya sizin bölünmeye ilişkin görüşünüz, düşünceniz nedir?" sorusuna şu karşılığı verdi:

"Aziz Sancar hocamızın böyle bir derdi, böyle bir sıkıntısı kesinlikle yok. Yani bunların hepsinde istismar var. Bir defa 'İstanbul Üniversitesi niye ikiye bölünüyor?' Bunun üzerinde durmamız lazım. Biz bir karar aldık, dedik ki 'Öğrenci sayısı itibarıyla nitelik-nicelik, bunu yakalamamız lazım.' Şimdi İstanbul Üniversitesi'nin öğrenci sayısı 105 bine ulaşmış durumda. Burada bir kalite maalesef olamıyor, düşüyor kalite. İstanbul Üniversitesi bir marka, tarihi itibarıyla eski bir üniversite, eyvallah ama tarihi itibarıyla eski bir üniversite olması demek burada öğrenci sayısının azaltılmasına mani bir hal var demek değildir. Peki biz İstanbul Üniversitesi markasını ortadan kaldırıyor muyuz? Hayır, öyle bir şey de yok. Bazıları bana soruyor, bakıyorum koskoca profesör, 'Bundan haberin var mıydı?' diyorum, 'Ha ben öyle olduğunu bilmiyordum.' diyor. Bilmiyorsan bunu bize niye sormadan böyle bir şey söylüyorsun. Tamam önce İbni Sina ifadesi söz konusu oldu. Arkadaşlarla müzakere ettik, tamam İbni Sina ismini kaldıralım. E ne olacak? Şimdi bir tarafta İstanbul Üniversitesi başlı başına bir isim, öbür tarafta da İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi şeklinde oluyor. İstanbul yine oluyor. Ama bu 500 yıllık maziye sahip olan isim, korunuyor. Ortalama 50 bin civarında öğrenci bir tanesinde kalıyor, 50 bin civarında öğrenci bir tanesinde kalıyor. Bunlar da adrese teslim değil. Onu da bilin. Şimdi diyorlar ki 'Cerrahpaşa diye bir şey yoktu'. Nasıl yoktu? Ben kendimi bildim bileli Cerrahpaşa var. Ama şimdi İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa olarak ayrılmıyor. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi diyoruz. Böyle bir üniversite oluyor. Öbür tarafta da asli yapısını koruyarak İstanbul Üniversitesi diyoruz. Altında fakültelere baktığımız zaman hemen hemen birçok fakülte her iki üniversitede de olacak. Her iki üniversitede de ayı fakülteler olmaz diye bir şey yok. Biz dengeyi koruyalım diye bir tarafta iktisat fakültesi kalmıştı ki iktisat fakültesinin 15 bin civarında öğrencisi var. Onu hemen diğer tarafa kaydırmak suretiyle rakamı dengeleyelim dedik. Mesela işletme fakültesi bir tarafta kalmıştı. Orada da dengeyi koruyalım dedik. Ortalama 50 bin civarında bir rakamla bunu sağlamış olduk. Dert nerede? Dert diye ideolojik. 'Efendim bunlar da işte bizim camiadan.' Kusura bakmasınlar, bizim camia, şu camia, bu camia diye bir şey yok. Her şeyde ideolojik yaklaşımdan uzak, dürüst olacağız. Biz nitelik mi arayacağız, yoksa nicelik mi arayacağız, biz buna bakıyoruz."