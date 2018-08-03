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Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıklıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 15:57 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıklıyor

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, Cumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlığın önümüzdeki 100 gün içinde gerçekleştireceği icraatları tanıtıyor.

100 günlük eylem planında ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, turizmden gençlik ve spora birçok başlıktaki hedefler yer alıyor.

Programda bütçe ve kamu maliyesiyle ilgili atılacak adımlar da bulunuyor.

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Recep Tayyip Erdoğan ak parti 100 günlük eylem planı

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