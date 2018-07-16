Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu(Geniş Haber)

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK / İstanbul,(DHA) "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde başladı. İkinci yıl anma töreni İstiklal Marşı ve Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı. ANITTA DUA ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nakkaştepe'den yürüyerek anma töreninin yapıldığı alana yürüdü. Erdoğan'ın yürüyüşünün başladığı sırada köprü üzerinde kurulan sahneye, Cumhurbaşkanlığınca, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenler anısına hazırlanan klipte, Erdoğan "Söyle Çocuk" şiirini okuması yansıtıldı. Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na gelerek dua okudu. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ak Parti Genel Başkan Yardımcı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Ahmet Davutoğlu, eşlik etti. “BİL OĞLUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıkarak alanda bulunanları selamladı. Erdoğan'ın konuşmasından öncesinde Esat Kabalı'nın “Bil oğlum" şarkısı çalındı.

“HEM DERİN BİR KEDERİ HEM DE BÜYÜK BİR GURURU AYNI ANDA YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZö

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaparak, “Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanır bir direnişe imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bir yandan daha ömrünün baharındaki 16-17 yaşındaki gencecik fidanları toprağa vermenin acısını yeniden yaşarken, aynı zamanda da vatanımızı kurtarmanın onurunu hissediyoruz" dedi. 100 BİNİ AŞKIN HATİM

Erdoğan, “15 Temmuz Destanı'nı selamladığımız bu anlamlı günde 100 bini aşkın hatm-i şerifle dualarla Kur'anı Kerim tilavetleriyle şehitlerimizin ruhlarını mesrur eylemek üzere bu adımları attık ve bugün sabahtan itibaren hamdolsun bu yoldaki 81 vilayette anma törenlerimiz devam ediyor. Herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazan, ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terörle mücadelede yurtdışı operasyonlara kadar vatanımızın bekası, milletimizin huzuru için şehadete yürüyen tüm kahramanları tekrar kelam-ı edeple yad ediyorum. Gazilerimize, cesaretleri ve fedakarlıkları için ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyor, Allah'tan hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum şeklinde konuştu.

“BEN BU MİLLETİN BİR FERDİ OLMAKLA İFTİHAR EDİYORUMö

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'ndan bir bölüm okuyarak, “İşte bu millet, vücudunu böyle siper etti. F-16'lara siper etti, bomba yağdıran helikopterlere siper etti, tankların altına yattı, yılmadı, usanmadı, çünkü onlar bir şeye inanmıştı, 'Şuheda fışkıracak toprağı sıksan şuheda, canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda' Böyle yürüdü... 1 asır önce 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla Kurtuluş Savaşı'nı zaferle taçlandıran Türk milleti 15 Temmuz gecesi de 'Gün vatana sahip çıkma günüdür' diyerek darbecileri püskürtmüştür. 100 sene önce Anadolu'yu işgalcilere dar eden kahramanların torunları 15 Temmuz'da da FETÖ'cü alçaklara meydanları, sokakları, işte bugün üzerinde toplandığımız şu köprüyü dar etmiştir. Bu millet FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, müstemlekecilerin uydusu haline getirilmesine izin vermemiştir. Ben bu milletin bir ferdi olmakla iftihar ediyorum" diye konuştu.

TERÖR OPERASYONLARI

Erdoğan, darbe girişiminin ardından yapılan Yenikapı mitingini hatırlatarak, “Tabii 7 Ağustos... Orada Sayın Bahçeli ile başladığımız yürüyüşü hamdolsun Cumhurun İttifakıyla devam ettirdik. Aynı kararlılıkla bunu inşallah devam ettireceğiz. FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımızdan tasfiye sürecini hızlandırırken, yurt dışında da özellikle PKK ve uzantılarına karşı başarılı operasyonlar gerçekleştirdik. Önce Fırat Kalkanı Harekatı, daha sonra Zeytindalı Operasyo'nu ile sınırlarımızda, ülkemize yönelen terör tehdidini kaynağında bertaraf ettik. Cerablus'ta 3 bin DEAŞ'lıyı hamdolsun derdest ettik. Zeytindalı'nda 4 bin 600'e yakın teröristi yok ettik. İçeride 1400'ü aşkın teröristi bu yıl içinde aynı şekilde etkisiz hale getirdik. Ne dedik? İnlerine gireceğiz dedik. İnlerine girmeye devam ediyoruz. Onlar kaçaçak biz kovalayacağız. Nereye giderlerse gitsinler, bu milletin huzurunu kaçıranlar karşılarında bizleri bulacak, ordumuzu, polisimizi bulacak, güvenlik korucularımızı bulacak" şeklinde konuştu.

YENİ YÖNETİM SİSTEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye'yi vesayetin boyunduruğundan tamamen kurtaracak, demokrasimizin önünü açacak yönetim sistemimizi kalıcı istikrara kavuşturacak önemli adımlar attık. Artık yönetim sistemimiz malum değiştirdik ve yeni yönetim sistemiyle birlikte Türkiye'nin gerek ülkemizde, gerek tüm dünyada sıçrayışını hep birlikte göreceğiz. Hiç bundan endişeniz olmasın" dedi. “KİMLER İYİ GÜN DOSTU, KİMLER KARA GÜN"

Erdoğan, “Bu tarihi değişimle Türk demokrasisine çağ atlattık. 15 Temmuz ile demokrasimizin rüştünü tüm dünyada ispat ettik. Tüm bu gelişmelerle ülkemizde artık darbe defterini bir daha açılmamak üzere kapattık. Yıl dönümleri aynı zamanda muhasebe ve murakabe günleridir. Ülke, millet ve devleti yönetenler olarak, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşadıklarımızdan çok büyük dersler çıkardığımıza inanıyorum. Öncelikle 15 Temmuz bizlere kimin ülkemizin kara gün dostu olduğunu, kimin de sadece iyi gün dostu olduğunu gösterdi. Biz millet olarak derin bir hafızaya sahibiz. Yaşadığımız hadiseleri iki de bir gündeme getirmesek de onları asla unutmayız, unutturmayız" diye konuştu.

“KİMİN KİMLERLE İŞ TUTTUĞUNUN DA GAYET İYİ FARKINDAYIZ"

Erdoğan, 15 Temmuz'un asla unutulmayacağını ve unutturmayacaklarını belirterek, “O bizim için bir tarihe kayıttır. Geçmiş tecrübelerden aldığımız derslerle geleceğimizi aydınlatacak adımlarımızı atarız. 15 Temmuz sürecinde şahit olduğumuz riyakarlıkları da aynı şekilde hafızamıza kaydettik, not ettik. O gece bizim için dua edenlerle FETÖ'nün başarısı için gayret edenleri hiçbir zaman unutmayacağız. Daha darbe teşebbüsünün ilk anlarından itibaren demokrasimize destek verenlerle, cuntacıların yanında yer alanları asla aynı kefeye koymayacağız. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi, 'Her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın, daha doğrusu dost bildiklerimizin sessizliği olacaktır.' Burası çok önemli. Hele hele ülkemizden kaçan darbecileri bağırana basanların ilkesizlikleri asla hafızamızdan bilinmeyecektir. Açık ve net söylüyorum, kimin, nerede, nasıl tavır takındığını çok iyi biliyoruz. Kimin kimlerle iş tuttuğunun da gayet iyi farkındayız. Umutlarını FETÖ'cü cuntaya bağlayanların, olayların seyri değişince nasıl hayal kırıklığı yaşadıklarını, nasıl öfkelendiklerini de biliyoruz. İlişkilerimizi belirlerken, diğer konular yanında darbe teşebbüsüne karşı tavrı da dikkate aldık. Alıyoruz, alacağız. Bunun yanında gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında FETÖ ile mücadelemizi aralıksız devam ettireceğiz. İşte Azerbaycan'dan geldi. Ukrayna'dan iki tane arka arkaya geldi. Takih ediyoruz, gelecekler, gelecekler... Pensilvanya'daki mel'unun takiyye, hile, yalan, dolanla büyük bir gizlilik içinde büyüttüğü ahtopotun kollarını kestik bu böyle biline. Son iki yılda örgütün devlet, iş dünyası, bürokrasi, ticaret, medya ve sivil toplum alanlarındaki yapılanmalarını büyük ölçüde çökerttik" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, diplomatik temasları sayesinde bugüne kadar, 16 ülkede örgütün okul adı altında açtığı fitne yuvalarını kapattırdıklarını, 80'in üzerinde firari ele başını kaçtıkları yerlerden ülkeye getirtip yargıya teslim ettiklerini belirtti. “TANKLARIN ARASINDAN ÇIKIP BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NE SIĞINANLARI ASLA UNUTMUYORUZ VE UNUTMAYACAĞIZ"

Erdoğan, son FETÖ'cü hain hesap verene kadar bu mücadeleyi hukuk içinde kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Erdoğan'ın bu sözleri üzerine alanda bulunanlar "idam" sloganları attı.

Erdoğan, “Tabii bunların hepsi müzakere masasında, müzakere edeceğiz, zira şehitlerimizin kanını yerde asla bırakamayız, gazilerimizin kanını asla yerde bırakamayız, hesabını soracağız. Bu çevrede tanklara alkış tutanları, darbecilerle anlaşıp tankların arasından sıvışanları unutmuyorsak, Yeşilköy'de havalimanında tankların arasından çıkıp Bakırköy Belediyesi'ne sığınanları asla unutmuyoruz ve unutmayacağız. O gece başta bu köprü olmak üzere ülkemizin farklı köşelerinde yaşanan kahramanlıkları da unutmayacağız. O tarihi gece boyunca gözlerimizi yaşartan, göğüslerimizi kabartan birçok kahramanlık hikayesine şahit olduk" dedi.