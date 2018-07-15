Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu

15 Temmuz Şehitleri için yurt genelinde anma programları düzenleniyor. Ankara'daki törenler de devlet erkanının katılımı ile sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde bulunan Beştepe Millet Camii'ndeki anma programında, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu.

Anma programında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da yer aldı.



