HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 13:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Millet Camii'nde 15 Temmuz şehitlerini anma programında Kur'an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu

15 Temmuz Şehitleri için yurt genelinde anma programları düzenleniyor. Ankara'daki törenler de devlet erkanının katılımı ile sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde bulunan Beştepe Millet Camii'ndeki anma programında, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu.

5b4b1e9b5379ff29f0ac1996

Anma programında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da yer aldı.


PARTNERHerkes onunla dalga geçiyordu! Değişimi şoke ettiHerkes onunla dalga geçiyordu! Değişimi şoke etti
KKTC'de 15 Temmuz şehitleri anıldıKKTC'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Şehitler İzmir'de de anıldıŞehitler İzmir'de de anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 temmuz şehitleri Recep Tayyip Erdoğan Kuran'ı Kerim

En Çok Okunan Haberler

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

Okuyucu Yorumları 1 yorum
helal olsun ama yanlis okuyor
Diğer Haberler
15 Temmuz Pazar günü metrobüs çalışıyor mu? İBB'den son dakika metrobüs açıklaması

15 Temmuz Pazar günü metrobüs çalışıyor mu? İBB'den son dakika metrobüs açıklaması

Sürmene’deki kazada Dr. Semanur Ayaydın hayatını kaybetti

Sürmene’deki kazada Dr. Semanur Ayaydın hayatını kaybetti

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan flaş 15 Temmuz önerisi: Yeniden araştırılsın

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan flaş 15 Temmuz önerisi: Yeniden araştırılsın

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik

Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi

Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi

Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.