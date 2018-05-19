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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 Mayıs'a göre hesaplarsak sadece geçtiğimiz 99 yılın muhasebesi bile bize şu gerçeği gösteriyor; bayrağımızın gönderde özgürce dalgalanabilmesi, ezanlarımızın semalardan eksik olmaması, vatanımıza namahrem eli değmemesi için mill

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 22:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 Mayıs'a göre hesaplarsak sadece geçtiğimiz 99 yılın muhasebesi bile bize şu gerçeği gösteriyor; bayrağımızın gönderde özgürce dalgalanabilmesi, ezanlarımızın semalardan eksik olmaması, vatanımıza namahrem eli değmemesi için millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlü tutmak zorundayız. Biz işte bunun için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Gençlerimize bırakacağımız en büyük mirasın da işte bunlar olduğuna inanıyoruz."


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